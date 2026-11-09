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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مركز التطوير الوظيفي جامعة العاصمة ينظم ورشة تدريبية حول «الحماية المؤسسية للطفل»

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

في إطار حرص جامعة العاصمة على تعزيز التأهيل المهني لطلابها، وتنمية مهاراتهم العملية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، ينظم مركز التطوير الوظيفي (CDC) بالجامعة، بالتعاون مع مؤسسة FACE، ورشة عمل تدريبية بعنوان *«الحماية المؤسسية للطفل: من السياسة إلى التطبيق» (Child Safeguarding: From Policy to Practice)*، بمشاركة طلاب الفرقة الرابعة بكلية الخدمة الاجتماعية، وذلك على مدار يومي 9 و11 نوفمبر 2026.

وتقام الورشة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، وبإشراف الدكتورة حنان كمال، مدير مركز التطوير الوظيفي، وتستهدف تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات المتخصصة في مجال حماية الطفل، وتعريفهم بالآليات المهنية والمؤسسية اللازمة لتوفير بيئة آمنة للأطفال، والتعامل مع مختلف صور الإساءة والإهمال والاستغلال.

وتتناول الورشة التي تقدمها الدكتورة نادية محمدي  مدير البرامج بمؤسسة FACE، واستشاري ومدرب متخصص في حماية الطفل وإدارة الحالة، عددًا من المحاور المهمة، تشمل المفاهيم والمبادئ الأساسية لحماية الطفل، وأشكال الإساءة والاستغلال والإهمال وطرق اكتشاف مؤشراتها، إلى جانب سياسات الحماية المؤسسية وآليات تطبيقها، ومسؤوليات الأخصائي الاجتماعي في حماية الأطفال، وإجراءات الإبلاغ والتعامل مع المخاطر والمخالفات، فضلًا عن مناقشة مواقف وتطبيقات عملية مستمدة من واقع العمل المؤسسي.

كما تتيح الورشة فرصة مهمة للطلاب للتعرف على متطلبات العمل في مجال حماية الطفل، حيث تمثل المشاركة فيها خطوة نحو التأهيل للتقدم لفرص العمل المتاحة بمراكز حماية الطفل التابعة لمؤسسة FACE الدولية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا للاشتراطات ومتطلبات الوظائف المتاحة.

وأكدت الدكتورة حنان كمال، مدير مركز التطوير الوظيفي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن استراتيجية المركز الهادفة إلى ربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وتزويد الطلاب بالمهارات المهنية التي تعزز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة بعد التخرج، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات المتخصصة لإتاحة فرص تدريبية حقيقية تواكب احتياجات سوق العمل.

وتعكس الورشة حرص جامعة العاصمة على إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة المهنية والوعي المجتمعي، وقادرين على توظيف معارفهم الأكاديمية في خدمة المجتمع، والمشاركة الفاعلة في حماية الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها الأطفال.

جامعة العاصمة احتياجات سوق العمل سوق العمل

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