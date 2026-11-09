أمين التعاون الإسلامي يبحث مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي دعم الأولويات التنموية للدول الأعضاء

بحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الإثنين، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، في مقر البنك بمدينة جدة، آفاق التعاون الثنائي بين الجانبين.

وأكد الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- الشراكة الإستراتيجية والتزام المنظمة والبنك بمواصلة العمل المشترك لدعم الأولويات التنموية والملفات الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

وشدد الطرفان على أهمية تكامل الأدوار الاقتصادية والاستثمارية بين المنظمة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتوظيف ما تمتلكه المجموعة من قدرات تمويلية وخبرات فنية رائدة في دفع عجلة التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والبطالة في العالم الإسلامي.

واتفق الجانبان - في ختام المباحثات - على البدء في إعداد مذكرة تفاهم شاملة للمرحلة المقبلة، تركز على إطلاق مبادرات تنموية ومشروعات ميدانية مشتركة، وتكثيف تبادل المعارف وبناء القدرات، بما يسهم في تلبية تطلعات الشعوب الإسلامية بشكل أكثر فاعلية.