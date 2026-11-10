إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بالرصيف بـ جمصة

أُصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف، بمنطقة جمصة البلد بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغًا بوقوع الحادث.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة كل من:

جمعة محسن حسن شرابي، 66 عاما .

محمد أحمد حافظ حسبو، 20 عاما .

حسن محمد عبد الفتاح حسن، 30 عاما .

وجميع المصابين يعانون من سحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.