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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية.. تكثيف أعمال النظافة ورفع 800 طن مخلفات بمراكز ومدن المحافظة

رفع تلال القمامة
رفع تلال القمامة
الغربية أحمد علي

تابع اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تكثيف أعمال النظافة ورفع بؤر المخلفات والتراكمات بمختلف المراكز والمدن والأحياء، موجهًا باستمرار الحملات اليومية وسرعة التعامل مع البؤر ورفعها أولًا بأول، للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات عن رفع 140 طنًا بحي ثان طنطا، و100 طن بمركز كفر الزيات، و80 طنًا بحي أول المحلة الكبرى، و65 طنًا بمركز قطور، و60 طنًا بكل من حي أول طنطا ومركز المحلة الكبرى ومركز السنطة.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تضمنت الأعمال رفع 55 طنًا بمركز سمنود، و50 طنًا بمركز طنطا، و40 طنًا بكل من حي ثان المحلة الكبرى ومركزي زفتى وبسيون، بإجمالي 800 طن من المخلفات والتراكمات.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية استمرار حملات النظافة بمختلف المراكز والمدن والأحياء، مع المتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية، والتعامل الفوري مع أي بؤر جديدة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع وميادين المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات تحسين رفع تلال واكوام القمامة

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