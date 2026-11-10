النائب سيد عبد الجليل يناقش خطط تطوير مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالإسماعيلية مع رئيس الشركة

أجرى عضو مجلس النواب سيد عبد الجليل زيارة لمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، في إطار حرصه على التواصل المستمر مع الجهات التنفيذية والخدمية بالمحافظة.

حيث كان في استقباله المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومناقشة متطلبات واحتياجات أهالي المحافظة.

وفي مستهل اللقاء، قدم النائب سيد عبد الجليل خالص التهنئة للمهندس أحمد عبد المنعم التراس بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في قيادة منظومة العمل وتحقيق طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الخدمية الحيوية، والجهود المبذولة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، فضلاً عن بحث أولويات العمل وفقاً للاحتياجات الفعلية لمختلف المناطق والقرى لتسريع معدلات الإنجاز فيها.

وفي ختام اللقاء، أثنى النائب سيد عبد الجليل على جهود الشركة المستمرة في تحسين الأداء التشغيلي والارتقاء بمستوى منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، مؤكداً على أهمية تكثيف العمل المشترك لخدمة أبناء الإسماعيلية.