لماذا لا يقود مساعد السائق القطار بعد عامين؟.. كامل الوزير يوضح التفاصيل

أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تعتمد على سياسة الإحلال التدريجي في تطوير العنصر البشري بهيئة السكك الحديدية، مشدداً على أهمية الاستفادة من خبرات العاملين القدامى وعدم الاستغناء عنهم دفعة واحدة.

وأوضح الوزير أن الكوادر الجديدة تمتلك المؤهلات العلمية والكفاءة والقدرات، لكنها تحتاج إلى اكتساب الخبرة العملية من خلال العمل بجانب أصحاب الخبرات لعدة سنوات.

مش هنستغنى عن أصحاب الخبرة مرة واحدة

وأشار إلى أن مساعد السائق لا يمكن أن ينتقل مباشرة إلى قيادة القطارات بعد عامين أو ثلاثة من العمل، وإنما يحتاج إلى فترة تأهيل واكتساب خبرة قد تصل إلى 5 أو 6 سنوات، وفقاً لكفاءته وقدراته.