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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية تستعرض تكامل 13 جهة لخدمة ضيوف الرحمن

منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية
منظومة النقل والخدمات اللوجستية السعودية
أ ش أ


 استعرض جناح منظومة النقل والخدمات اللوجستية بالسعودية المشارك في مؤتمر ومعرض الحج، جهود التكامل والتنسيق بين 13 جهة تعمل تحت مظلة المنظومة، وما تحقق من إنجازات نوعية ومبادرات مبتكرة أسهمت في تطوير خدمات النقل المقدمة لضيوف الرحمن، وتيسير تنقلاتهم عبر مختلف وسائل النقل، بما يعزز كفاءة العمليات التشغيلية ويرتقي بمستويات السلامة والراحة، وصولًا إلى تقديم تجربة تنقل آمنة وميسرة للحجاج والمعتمرين.
وسلّط الجناح الضوء على أبرز الأرقام والمؤشرات التشغيلية التي حققتها المنظومة خلال موسم حج 1447هـ، حيث تجاوز إجمالي حركات نقل ضيوف الرحمن 65 مليون حركة نقل، بمعدل 38 حركة نقل لكل حاج، فيما عمل أكثر من 45 ألف موظف على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية في مختلف قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
وأبرز الجناح جهود منظومة النقل البري التي أسهمت في نقل أكثر من 5 ملايين حاج بين المشاعر المقدسة، مسجلةً تحسنًا بنسبة 40% في زمن رحلات الحافلات من مشعر منى إلى مشعر عرفات، مقارنة بالموسم السابق، في مؤشر يعكس التطور في إدارة الحركة المرورية وكفاءة تنظيم عمليات النقل والتفويج. كما استعرضت المنظومة تنفيذ 110 خطط تشغيلية وإستراتيجية، حققت نسبة امتثال بلغت 100%، بما يجسد مستوى التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، ودورها في تعزيز كفاءة الأداء ورفع موثوقية خدمات النقل خلال موسم الحج.
واستعرض الجناح حزمة من المبادرات النوعية التي قدمتها المنظومة خلال موسم حج 1447هـ، من أبرزها مبادرة "مسافر بلا حقيبة"، التي أسهمت في تقليص زمن إجراءات الحجاج من 120 دقيقة إلى 15 دقيقة، بما يتيح لهم الانتقال إلى وجهاتهم بمرونة أكبر، ويخفف الأعباء المرتبطة بإجراءات السفر والأمتعة. كما شملت المبادرات استعراض المساعد الذكي التفاعلي "سند"، الذي يقدم خدمات الإرشاد والمساعدة لضيوف الرحمن داخل صالات المطارات، إلى جانب مبادرة البوابات الإلكترونية التي تسهم في تسريع إجراءات التحقق الحيوي، وتسهيل حركة المسافرين، وتقليص أوقات الانتظار، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والحلول الرقمية.
وفي مجال النقل الذكي والمستدام، استعرض الجناح مبادرة الحافلة ذاتية القيادة في ساحات مسجد قباء، التي تعكس التوجه نحو الاستفادة من التقنيات المتقدمة في تطوير وسائل النقل، إلى جانب مبادرة الطلاء الأبيض لخفض درجات الحرارة في محطات قطار المشاعر المقدسة، التي شملت مساحة إجمالية بلغت 14 ألف متر مربع، بهدف تحسين البيئة المحيطة بالمحطات وتعزيز راحة مستخدميها.
وفي جانب السلامة المرورية، أبرزت المنظومة مبادرة "دربك نور"، التي تعتمد على أنظمة الإضاءة الذكية على طريق الهجرة، من خلال 16 جهاز ليزر متعدد الألوان و1,110 علامات أرضية مضيئة، بهدف تعزيز يقظة السائقين ورفع مستويات السلامة المرورية، خصوصًا خلال الرحلات الليلية وعلى الطرق التي تشهد كثافة في حركة الحافلات والمركبات.
واستعرض الجناح مبادرة مواقع الاستراحة المتنقلة على طريق الهجرة، التي توفر وحدات مجهزة لاستقبال ضيوف الرحمن في حال تعطل الحافلات أثناء رحلاتهم، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للوحدة الواحدة 40 حاجًا، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، وتوفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج إلى حين استكمال رحلاتهم.
وفي إطار تطوير منظومة المراقبة والتحكم، سلّط الجناح الضوء على إطلاق مركز التحكم الموسمي في المشاعر المقدسة، المدعوم بأنظمة النقل الذكي وكاميرات المراقبة المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة الحركة التشغيلية، ورصد المستجدات الميدانية، ودعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، بما يسهم في تحسين انسيابية الحركة ورفع كفاءة إدارة عمليات النقل.
واستعرض الجناح كذلك مستهدفات منظومة النقل والخدمات اللوجستية لموسم حج 1448هـ، التي تتضمن رفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال ضيوف الرحمن عبر المطارات بنسبة تتجاوز 7%، ليصل العدد المستهدف إلى 3 ملايين حاج ومعتمر، مقارنة بنحو مليونين و800 ألف حاج ومعتمر خلال الموسم السابق. كما تضمنت المستهدفات التوسع في خدمات نقل الأمتعة وإيصالها إلى مساكن الحجاج، بزيادة تتجاوز 92%، ليصل عدد الحقائب المستهدف إيصالها إلى 4 ملايين و600 ألف حقيبة، مقارنة بمليونين و400 ألف حقيبة في الموسم السابق، بما يعزز تجربة ضيوف الرحمن ويختصر الوقت والجهد في إجراءات وصولهم وتنقلاتهم.
وفي جانب الخدمات البريدية واللوجستية، كشفت المنظومة عن استهداف رفع عدد بطاقات "نسك" التي تُسلّم لضيوف الرحمن خارج المملكة عبر الخدمات البريدية إلى 450 ألف بطاقة، مقارنة بنحو 44 ألف بطاقة في الموسم السابق، بزيادة تبلغ نحو 923%، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول الحجاج على بطاقاتهم قبل وصولهم إلى المملكة، وتعزيز تكامل الخدمات المقدمة لهم.
وفي سياق متصل، تستعرض المديرية العامة للجوازات بالسعودية، في مؤتمر ومعرض الحج بنسخته السادسة تحت شعار "من مكة إلى العالم"، الدراجة الكهربائية لأمن الجوازات في منفذ جسر الملك فهد.
وتسهم الدراجة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل إجراءات سفرهم، وتنظيم سير المركبات في مسارات وبوابات السفر داخل منطقة الجوازات بالمنفذ، وتتيح مباشرة الحالات التي تستدعي الانتقال السريع ومعالجتها.
وتقدّم الجوازات خلال المعرض أبرز الحلول الرقمية لضيوف الرحمن لتسهيل حركة عبورهم عبر المنافذ الدولية (الجوية، والبرية، والبحرية)، وتوظيف التقنيات المتطورة لتيسير إنهاء إجراءات سفرهم بكل سهولة وطمأنينة.

منظومة النقل اللوجستية السعودية

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