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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال شعبان: الضغط والسكر والكوليسترول أخطر 3 أضلاع تهدد صحة المواطنين

جمال شعبان
جمال شعبان
اخبار توك شو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأسبوع الحالي شهد اليوم العالمي لمرض السكري، مشيرًا إلى أن هذا المرض ليس حديث الظهور، بل تعود معرفته إلى قرون طويلة، حيث عُرف منذ القرن الثاني الميلادي.

وأوضح جمال شعبان، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن مرض السكري يمثل أحد الأضلاع الثلاثة الرئيسية التي تهدد صحة المواطنين وحياة الإنسان، إلى جانب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، مشيرًا إلى أن التدخين يأتي باعتباره عامل خطر إضافيًا لا يقل أهمية.

السكري الوراثي وإصابة الأطفال منذ الولادة

 

وأشار العميد السابق لمعهد القلب القومي إلى وجود حالات من السكري ترتبط بالعوامل الوراثية، لافتًا إلى أن بعض الأطفال قد يولدون مصابين بالسكري، وهناك حالات يولد فيها الطفل دون قدرة الجسم على إنتاج الإنسولين بصورة طبيعية.

أجهزة حديثة لمتابعة السكر دون وخز متكرر

 

وكشف جمال شعبان عن التطورات الطبية الحديثة في مجال متابعة مستويات السكر، موضحًا ظهور أجهزة متطورة تتيح قياس ومراقبة السكر دون الحاجة إلى تكرار وخز الأصابع، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا، خاصة للأطفال الذين يضطرون إلى متابعة مستويات السكر بصورة مستمرة.

وأضاف أن التطورات الطبية المستقبلية قد تتيح زراعة تقنيات أو أجهزة داخل جسم الطفل تساعد على إنتاج الإنسولين أو توفيره بصورة آلية، بما يقلل من معاناة الأطفال مع الحقن والوخز المتكرر.

معاناة أسر أطفال السكري

 

ولفت إلى أن الإصابة بالسكري لا تؤثر على الطفل وحده، بل تمتد آثارها النفسية والإنسانية إلى أسرته بالكامل، موضحًا أن الأسرة التي لديها طفل مصاب بالسكري تعيش معه تفاصيل المرض اليومية، وتتحمل أعباء المتابعة المستمرة والقلق على صحته ومستقبله.

وشدد على أهمية مواصلة التطور الطبي وتوفير الوسائل الحديثة لمساعدة الأطفال المصابين بالسكري، بما يخفف عنهم وعن أسرهم أعباء التعامل اليومي مع المرض.

السكري الوراثي جمال شعبان الدكتور جمال شعبان مرض السكري

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