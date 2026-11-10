نشأت الديهي: دماء ضحايا الحوادث في رقاب الجميع.. ويجب عدم استغلال الكوارث لتصفية الحسابات

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن مجلس النواب بدأ في تفعيل دوره التشريعي والرقابي لمتابعة تداعيات الحوادث الأخيرة، مشيرًا إلى أن لجنة النقل عقدت جلسة بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووجهت خلالها عددًا من الأسئلة والاستفسارات بشأن ما جرى في حادث تصادم قطاري العياط.



وأوضح "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "العاشرة"، مساء الثلاثاء، أن الجلسة لم تكن شكلية، بل عكست حالة من الغضب والانتقادات والتساؤلات إزاء الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية، معتبرًا أن ما حدث يستدعي "نوبة صحيان" ومراجعة جادة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وقال إن دماء الضحايا مسؤولية تقع على عاتق الجميع، مشددًا على ضرورة مراعاة مشاعر أسر الضحايا، وعدم المتاجرة بآلامهم أو استغلال مآسيهم لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.

وأضاف الديهي أنه يشعر بالألم إزاء ما تعرضت له الأسر من حزن وفقدان، داعيًا إلى الارتقاء بالخطاب المتعلق بالقضايا الإنسانية، والابتعاد عن التراشق وتصفية الحسابات وتقديم البطولات الزائفة بأثر رجعي.

واختتم بالتأكيد على أن استغلال الكوارث وأحلام المواطنين لتحقيق أرباح أو مصالح خاصة أمر مرفوض، مطالبًا الجميع باتقاء الله ومراعاة حرمة أرواح الضحايا ومشاعر ذويهم.