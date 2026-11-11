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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لمكافحة الالتهابات.. احرص على تناول هذه الأطعمة في الفطار

أطعمة تكافح الالتهابات
أطعمة تكافح الالتهابات
نهى هجرس

ابدأ صباحك بتناول أطعمة مضادة لـ الالتهابات مثل الزبادي والتوت، الغنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على تقليل الالتهابات وتعزيز الصحة

- الزبادي 

الزبادي غني بالبروبيوتيك التي تقوي بطانة الأمعاء وتمنع دخول المركبات الالتهابية إلى مجرى الدم، اختر الزبادي العادي غير المحلى لتجنب السكريات المضافة التي قد تُبطل فوائده، كما أن منتجات الألبان المخمرة مثل الكفير تُقدم فوائد مماثلة لصحة الأمعاء. 

- التوت 

التوت غني بالأنثوسيانين ، وهو بوليفينول يساعد على تهدئة الالتهابات وتقليل الإجهاد التأكسدي، هذه الفلافونويدات المضادة للالتهابات هي التي تمنح الفاكهة ألوانها الزاهية. 

تساعد الألياف الموجودة في الفراولة والتوت الأحمر والتوت الأزرق على استقرار مستويات السكر في الدم وتعزيز الهضم، ومثل التوت، فإن الكرز الحامض غني بالأنثوسيانين، وهي مضادات أكسدة تساعد على تخفيف الالتهابات

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- الشوفان 

يحتوي الشوفان على بيتا جلوكان، وهو ألياف قابلة للذوبان تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وخفض الكوليسترول، وكلاهما من عوامل الخطر المرتبطة بالالتهابات، يرتبط الاستهلاك المنتظم للشوفان بصحة الأوعية الدموية. 

تدعم البوليفينولات والمغذيات النباتية الموجودة في الشوفان توازن الميكروبيوم المعوي وتساعد على خفض مستوى الجزيئات المسببة للالتهابات، يحتوي الشوفان الملفوف أو المقطع إلى شرائح رفيعة على ألياف أكثر من الأنواع سريعة التحضير.

اطبخ الشوفان على نار هادئة أو انقعه طوال الليل، أضف إليه المكسرات والبذور والتوت لمزيد من الفوائد المضادة للالتهابات

- البيض 

يُعد البيض مصدراً غنياً بالبروتين عالي الجودة والعناصر الغذائية الأساسية، صفار البيض غني باللوتين والزياكسانثين، والدهون الفوسفورية التي تقلل الالتهاب، بالنسبة لمعظم الأفراد الأصحاء، يدعم تناول البيض باعتدال آليات مضادة للالتهاب. 

اخفق البيض مع الخضراوات الورقية، أو قدمه مسلوقاً على خبز محمص من الحبوب الكاملة

- الخضروات الورقية 

الخضراوات الورقية ، مثل السبانخ واللفت، غنية بالفيتامينات أ، ج، وك، التي تساعد على حماية الخلايا من التلف التأكسدي، كما أن أليافها تدعم وظائف الجهاز الهضمي وتساعد على تقليل الالتهاب. 

تحتوي الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي والكرنب، على السلفورافان، الذي يساعد على تنظيم الالتهاب، ويُوفر تناول أنواع مختلفة من الخضراوات الورقية والكرنب مجموعة واسعة من المركبات المضادة للالتهابات. 

أضف حفنة من الجرجير إلى البيض المخفوق، أو امزج السبانخ في عصيرك، أو اصنع عجة بالبروكلي

الالتهابات أطعمة تكافح الالتهابات الشوفان البيض الزبادي

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