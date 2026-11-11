إزالة 16 حالة تعدٍ ومخالفة بناء بأسيوط واسترداد 1086 مترًا من أراضي الدولة

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، مواصلة حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقرى المحافظة، والتصدي بكل حسم لمحاولات التعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والبناء دون ترخيص، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ30، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 16 حالة إزالة متنوعة، شملت التعديات على أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث جرى استرداد 1086 متر مربع من أراضي أملاك الدولة، من خلال تنفيذ 9 حالات إزالة بمساحة 1074 متر مربع، فضلًا عن إزالة حالة تعدي في المهد على أملاك الدولة التابعة لجهة الطرق بمساحة 12 مترًا مربعًا.

وأضاف اللواء محمد علوان أن الحملات تضمنت أيضًا إزالة حالة مخالفة بناء رصدتها منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 100 متر مربع، إلى جانب تنفيذ 3 حالات إزالة في المهد لمباني مخالفة دون ترخيص بمساحة إجمالية بلغت 100 متر مربع، فضلًا عن إزالة حالتي تعدي على أراضي زراعية خاصة بمساحة إجمالية بلغت 16 سهمًا.

وأشار المحافظ إلى استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، لتكثيف الحملات الميدانية ورصد أي محاولات للتعدي أو البناء المخالف، والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن عدم تكرار المخالفات أو عودة التعديات مرة أخرى.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار المتابعة اليومية لتنفيذ قرارات الإزالة بمختلف المراكز والقرى، والتعامل الحاسم مع المخالفات فور رصدها وفي مهدها، حفاظًا على أراضي أملاك الدولة والرقعة الزراعية، وصونًا لحقوق الدولة، وترسيخًا لسيادة القانون.