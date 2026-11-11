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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يبحث مع وكيل الأوقاف مستجدات العمل الدعوي وجهود تطوير المساجد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا مع فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل المديرية، واستعراض جهودها في الارتقاء بالعمل الدعوي والإداري، وتطوير المساجد وتهيئتها لاستقبال المصلين، بما يحقق رسالة المسجد الدينية والمجتمعية.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وتناول الاجتماع جهود مديرية الأوقاف في صيانة المساجد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها، والاهتمام بأعمال النظافة والتهيئة المستمرة، بما يوفر الأجواء المناسبة للمصلين، ويحافظ على المظهر الحضاري لبيوت الله.

 

تحرك تنفيذي عاجل 

كما ناقش الاجتماع تكثيف الأنشطة الدعوية والتوعوية، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز دور المساجد في بناء الوعي الصحيح لدى المواطنين، خاصة النشء والشباب، إلى جانب متابعة الفعاليات والأنشطة الدينية التي تنظمها المديرية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

 

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد محافظ الغربية أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة ومديرية الأوقاف، ودعم جهود الأئمة والدعاة في أداء رسالتهم، بما يسهم في ترسيخ القيم الدينية والأخلاقية، وتعزيز الوعي المجتمعي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لأهالينا في مختلف أنحاء المحافظة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل رفع كفاءة الخدمات تحسين خدمات أوقاف الغربية مساجد

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