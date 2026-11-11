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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«صحتك أصل الحكاية».. قوافل طبية مجانية لطلاب التربية الخاصة بجنوب سيناء

مدير مديرية التربية والتعليم تشهد المبادرة
مدير مديرية التربية والتعليم تشهد المبادرة

شهدت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، انطلاق فعاليات مبادرة «صحتك أصل الحكاية»، التي تستهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية المتخصصة لطلاب مدارس التربية الخاصة، بالتعاون مع مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، في إطار دعم الطلاب من ذوي الهمم وتحسين جودة حياتهم. 

.وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، بشأن تعزيز أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لطلاب التربية الخاصة، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية الهادفة إلى خدمة الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور وسام علي، مدير إدارة التربية الخاصة، وملك عرفة، مديرة المدرسة، ومحمد مصطفى عبد اللطيف، مدير مشروع «صحتك أصل الحكاية»، وعلاء الدين عبد الله، منسق المشروع، والمهندس رشدي رشدي شاهين، مهندس القياس السمعي.

ويتضمن المشروع تنفيذ حزمة متكاملة من الخدمات الطبية، من خلال تنظيم قوافل طبية متخصصة داخل مدارس التربية الخاصة، للكشف المبكر عن الأمراض والمشكلات الصحية، والحد من مضاعفاتها، وذلك في تخصصات الرمد والباطنة والجلدية والجهاز الهضمي والقلب والأطفال، إلى جانب إجراء الفحوصات السمعية، وفقًا للاحتياجات الفعلية للطلاب.

كما تشمل المبادرة توفير الأدوية بالمجان من خلال صيدليات مصاحبة للقوافل الطبية، وتيسير إجراءات إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي التدخل الطبي، بالتنسيق مع منظومة التأمين الصحي الشامل، فضلًا عن توفير النظارات والسماعات الطبية للطلاب الأكثر احتياجًا، وفقًا لنتائج الفحوصات والكشوف الطبية.

ولا تقتصر خدمات المبادرة على الجوانب العلاجية، بل تمتد إلى تعزيز الوعي الصحي من خلال تنظيم ندوات توعوية حول أبرز المشكلات الصحية وطرق الوقاية منها، إلى جانب العمل على إنشاء مركز لعلاج النطق والتخاطب بالمحافظة داخل مدارس التربية الخاصة، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المحلية، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتربية الخاصة، بما يسهم في تنمية قدرات الطلاب وتحسين مهارات التواصل لديهم.

وأكدت الدكتورة وفاء رضا أن رعاية طلاب التربية الخاصة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع، مشيرة إلى أن الشراكات الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتقديم خدمات صحية واجتماعية أكثر تأثيرًا واستدامة.

وأشادت بالتعاون مع مؤسسة اتصالات لتنمية ورعاية المجتمع، وما تقدمه المبادرة من دعم صحي مباشر للطلاب، مؤكدة أن الاهتمام بالطلاب من ذوي الهمم لا يتوقف عند حدود العملية التعليمية، وإنما يمتد إلى توفير مختلف أوجه الرعاية الصحية والتأهيلية التي تساعدهم على التعلم بصورة أفضل، واكتشاف احتياجاتهم والتعامل معها في الوقت المناسب.

 وتعكس مبادرة «صحتك أصل» نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية والمجتمعية في دعم حقوق الطلاب من ذوي الهمم، وترسيخ مفهوم أن الرعاية الصحية والتأهيلية تمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم العملية التعليمية، وبناء شخصية الطالب، وتمكينه من التعلم والمشاركة والاندماج في المجتمع.

جنوب سيناء تعليم مبادرة التربية الخاصة وفاء رضا

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