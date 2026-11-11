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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا خارجية أوكرانيا وتركيا يلتقيان على هامش قمة (كوب 31)

وزيرا خارجية أوكرانيا وتركيا يلتقيان على هامش قمة (كوب 31)
وزيرا خارجية أوكرانيا وتركيا يلتقيان على هامش قمة (كوب 31)
أ ش أ

التقى وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم الأربعاء بنظيره التركي هاكان فيدان على هامش مؤتمر المناخ (كوب 31) المنعقد في مدينة "أنطاليا".

وأشاد سيبيها - في منشور عبر منصة "إكس" - بالتنظيم الممتاز الذي قدمته تركيا لمؤتمر (كوب 31) ودورها العالمي.. معربا عن شكره على الترحيب الحار الذي حظي به الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته الأخيرة، وعلى المحادثات المثمرة التي أجراها مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال سيبيها إن الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا وتركيا تكتسب زخما متزايدا، كما أنه مع دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، فإن هناك فرصا جديدة لتوسيع التجارة والاستثمار بين البلدين.

وأضاف سيبيها أن تركيا تلعب دورا رئيسيا في أمن البحر الأسود وفي الجهود الرامية إلى تحقيق السلام، مشيرا إلى "أننا نعتمد على استمرار مشاركتها الفعالة في تحقيق سلام عادل ودائم.

وبدأت أول أمس الإثنين أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ (كوب 31) في مدينة "أنطاليا" التركية المطلة على ساحل البحر المتوسط، بمشاركة رؤساء دول وكبار المسئولين والأكاديميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.

وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر، فيما تقود استراليا المفاوضات بموجب ترتيب استثنائي أنهى خلافا بشأن الدولة التي ستستضيف القمة.

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها نظيره التركي هاكان فيدان هامش مؤتمر المناخ كوب 31

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