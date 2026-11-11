تحرير 12 محضرًا وإعدام 55 كيلو جرامًا من الأغذية غير الصالحة خلال حملة مكبرة على الأسواق بطما

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدنية طما، بالتعاون مع التموين، ومراقبة الأغذية، حملة مكبرة للمرور على الأسواق بنطاق المركز.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية، والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة، وضبط المخالفات التموينية والصحية.

محافظة سوهاج

وأوضح شريف السيد رئيس مركز ومدينة طما، أن الحملة أسفرت عن تحرير 12 محضرًا متنوعًا، شملت 4 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، ومحضرين لعدم النظافة، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

بالإضافة إلى محضر جنحة لعدم وجود بيانات الصلاحية، ومحضر جنحة لبيع سجائر صيني محظور تداولها، حيث تم ضبط 90 علبة سجائر.

كما تم إعدام كميات من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت 30 كيلو جرامًا من المقرمشات، و20 كيلو جرامًا من العدس، و5 كيلو جرامات من معجون الجبن، بإجمالي 55 كيلو جرامًا، وجاري أعمال المتابعة.

وشدد محافظ سوهاج على استمرار الحملات الرقابية وإحكام السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري والمخالفات التموينية والصحية، وضمان سلامة المعروض من السلع الغذائية، حفاظا صحة وسلامة المواطنين.