الجيش الألماني يحظر استخدام الطائرات المسيرة "صينية الصنع"

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الألماني (البوندسفير) حظر استخدام الطائرات المسيرة صينية الصنع.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الحظر يشمل أيضا استخدام هذه المسيرات لأغراض التدريب؛ وسيتعين على الجيش الألماني الاستعاضة عنها بطائرات مسيرة ألمانية أو أوروبية الصنع.

وأشارت الوزارة إلى اعتبارات تتعلق بـ"معلومات ذات أهمية أمنية"، موضحة أنه "لن يتم استخدام الطرازات صينية الصنع بعد الآن، وسيتم استبدال الأنظمة الحالية بمنتجات من مصادر محلية، أو أوروبية حيثما أمكن ذلك".

كما يتيح القرار للجيش الألماني شراء "طائرات مسيرة رخيصة الثمن ومتاحة في الأسواق لأغراض التدريب"، وذلك "بأقل قدر من الإجراءات البيروقراطية"، وفقا للبيان.