قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد غرق آلاف خيام النازحين.. الهلال الأحمر يواصل استجابته لأزمة الشتاء في غزة
الكيلو وصل 200 جنيه.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء
اختتام المفاوضات الثلاثية في أبو ظبي بشأن التسوية الأوكرانية
أفضل 10 أندية في أفريقيا.. الأهلي الخامس والرجاء العاشر وغياب الزمالك عن القائمة
البحوث الفلكية: تسجيل هزة أرضية بقوة 5.02 درجة شمال مدينة دهب
رئيس جهاز تنظيم الكهرباء: المنازل تستهلك 46% من الطاقة مقابل 26% للمصانع
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر للتطورات الإقليمية والدولية مع رئيسة معهد العالم العربي بباريس
زلزال بقوة 5.2 ريختر يضرب خليج العقبة.. وسكان دهب يشعرون به
محمد صلاح يلتقي لاعبي والجهاز الفني لمنتخب الشباب
تصعيد جديد من حسام عبد المجيد ضد الزمالك بسبب المستحقات المالية
حماس تحذّر من خطورة الاعتداء على اللبن الشرقية وتطالب بمحاسبة الاحتلال ومستوطنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الألماني يحظر استخدام الطائرات المسيرة "صينية الصنع"

الجيش الألماني يحظر استخدام الطائرات المسيرة "صينية الصنع"
الجيش الألماني يحظر استخدام الطائرات المسيرة "صينية الصنع"
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الألماني (البوندسفير) حظر استخدام الطائرات المسيرة صينية الصنع.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن هذا الحظر يشمل أيضا استخدام هذه المسيرات لأغراض التدريب؛ وسيتعين على الجيش الألماني الاستعاضة عنها بطائرات مسيرة ألمانية أو أوروبية الصنع.

وأشارت الوزارة إلى اعتبارات تتعلق بـ"معلومات ذات أهمية أمنية"، موضحة أنه "لن يتم استخدام الطرازات صينية الصنع بعد الآن، وسيتم استبدال الأنظمة الحالية بمنتجات من مصادر محلية، أو أوروبية حيثما أمكن ذلك".

كما يتيح القرار للجيش الألماني شراء "طائرات مسيرة رخيصة الثمن ومتاحة في الأسواق لأغراض التدريب"، وذلك "بأقل قدر من الإجراءات البيروقراطية"، وفقا للبيان.

وزارة الدفاع الألمانية الجيش الألماني البوندسفير حظر استخدام الطائرات المسيرة صينية الصنع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

خالد بيومي

خالد بيومي يُوجّه انتقادات لـ محمد صلاح بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

امام عاشور

إعلامي يُفجّر مفاجأة بشأن إمام عاشور ويحذر الأهلي.. ويؤكد: آدم وطني هدفه إضعاف الأحمر

محمد صلاح وعلي ماهر

ربيع ياسين: ضحك علي ماهر ومحمد صلاح معجبنيش وميصحش.. لازم يكون فيه إنسانية

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

حسام عبد المجيد

بعد مطالبته بـ700 ألف جنيه.. الزمالك يخطر حسام عبد المجيد بأنه مَدين بـ75 ألفًا

مصطفى الفقي

تراجع الشعبية والتذمر العام أبرزها .. مصطفى الفقي: 3 مؤشرات تدفع إلى تغيير الحكومة

ترشيحاتنا

علي ماهر

بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة.. بدء المؤتمر الصحفي لتقديم علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر

حسام حسن

حسام اتظلم| شريف حازم: جلوس صلاح على الدكة أو استبداله أمر طبيعي.. ومحدش أكبر من المنتخب

منتخب مصر

محمد صلاح يحفز لاعبي منتخب الشباب قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية..صور

بالصور

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي
عيد العزاب العالمي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن.. وصفة بدون قلي

طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي
طريقة عمل قرنبيط مقرمش فى الفرن..وصفة بدون قلي

أطعمة تمنحك الشبع لساعات وتساعد على التحكم في الشهية.. تناوليها أثناء التخسيس

التخسيس
التخسيس
التخسيس

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

المزيد