جمعية الهلال الأحمر بغزة تحذر من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع

حذّر مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بقطاع غزة بشار مراد، من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع، في ظل غرق نحو 70 ألف خيمة خلال المنخفض الجوي الأخير، وتضرر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل التدفئة .

وقال مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر ،في تصريح اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، إن اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي في مخيمات النزوح يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، مشيراً إلى تسجيل زيادة في أمراض الجهاز التنفسي العلوي والإصابات بالتهاب السحايا، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وغياب الملابس الشتوية ووسائل التدفئة، مشيرا إلى عدم وجود أي جهاز رنين مغناطيسي في غزة، ومحدودية أجهزة التصوير الطبقي المحوري، إلى جانب نقص المحاليل والمستلزمات المخبرية، وتوقف عدد من المختبرات عن العمل.

وحذر من تداعيات العجز عن إجراء الفحوصات الطبية الأساسية، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة، بما يفاقم صعوبة تشخيص الحالات ومتابعة علاجها، ويهدد حياة المرضى.