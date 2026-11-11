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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفيوم : إزالة 88 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وتوجيهات مشددة بالتعامل الفوري مع البناء المخالف

الفيوم : إزالة 88 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وتوجيهات مشددة بالتعامل الفوري مع البناء المخالف
الفيوم : إزالة 88 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وتوجيهات مشددة بالتعامل الفوري مع البناء المخالف
أ ش أ

 استعرض سكرتير عام محافظة الفيوم مجدي الوصيف، اليوم / الأربعاء /، موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية خلال شهر أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن إزالة 88 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال ترؤس السكرتير العام اجتماع لجنة إزالة التعديات بحضور مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام محمود حمدي، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم.

وتناول الاجتماع حصر اللجان الفرعية بالمراكز، والذي أظهر إزالة 88 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالكامل بإجمالي مساحة 4 أفدنة و3 قراريط و4 أسهم، فضلاً عن إزالة 5 حالات إعادة تعدٍ على مساحة 4 قراريط و9 أسهم.

كما استعرض الاجتماع رصد 782 متغيراً مكانياً غير قانوني خارج الحيز العمراني خلال الشهر ذاته، توزعت بواقع 257 حالة بمركز الفيوم، و199 بإطسا، و158 بطامية، و156 بسنورس، و10 حالات بأبشواي، وحالتين بمركز يوسف الصديق.

ووجه السكرتير العام ، وحدة البنية المعلوماتية بتوزيع تلك الحالات على رؤساء مجالس المدن ومديرية الزراعة لمعاينتها ميدانياً عبر الوحدات القروية والجمعيات الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع إعداد تقرير للعرض يوم الأربعاء المقبل تمهيداً لرفعه إلى اللجنة المركزية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وشدد الوصيف على ضرورة الإزالة الكاملة للأدوار المخالفة لضمان عدم عودتها، وتأمين مواقع التنفيذ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتكثيف المرور الميداني لرصد أي مخالفات في المهد، مع إحكام التنسيق بين مديرية الزراعة ومجالس المدن لتلافي أي تضارب في بيانات الإزالات اليومية.

سكرتير عام محافظة الفيوم مجدي الوصيف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التعامل مع المتغيرات المكانية غير القانونية

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