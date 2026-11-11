"أكساد" ووزارة الطاقة السورية توقعان عقد تعاون لإعداد نموذج رياضي للمياه الجوفية

وقّعت منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، ووزارة الطاقة السورية، ممثلة بالهيئة العامة للموارد المائية، عقد تعاون لإعداد نموذج رياضي للمياه الجوفية في حوض اللجاة، بهدف تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتطوير الأدوات العلمية اللازمة للتخطيط واستثمار المياه الجوفية بكفاءة.

وذكرت أكساد - في بيان حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن توقيع العقد جرى بين المدير العام للمنظمة الدكتور نصر الدين العبيد، والمدير العام للهيئة العامة للموارد المائية السورية المهندس أحمد الكوان، في إطار تعزيز التعاون الفني والبحثي بين الجانبين لدعم قطاع المياه في سوريا.

ويتضمن المشروع إعداد نموذج رياضي متكامل يستند إلى الدراسات الهيدروجيولوجية والبيانات المتاحة، لمحاكاة حركة المياه الجوفية وتقييم واقعها ودراسة السيناريوهات المستقبلية، بما يوفر قاعدة علمية لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المناسبة لإدارة الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف.

وأكد الدكتور نصر الدين العبيد حرص "أكساد" على تسخير خبراتها العلمية وإمكاناتها الفنية لدعم المؤسسات الوطنية السورية، والمساهمة في تطوير قطاع المياه وتعزيز الأمن المائي والغذائي، مشيراً إلى أن المنظمة سبق أن أعدّت 15 نموذجاً رياضياً للأحواض المائية الجوفية في سوريا، إلى جانب تنفيذ مشروعات لحصاد مياه الأمطار والبحيرات الجبلية في البادية السورية، والمحاسبة المائية في منطقة مسكنة بحلب، وتقييم تأثير التغيرات المناخية على المياه الجوفية في سهل عكار.

يأتي توقيع العقد في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمنظمات العربية المتخصصة، وتوظيف الخبرات البحثية والتقنيات العلمية في مواجهة تحديات ندرة المياه ودعم التنمية المستدامة في سوريا.