الأهلي يحدد احتياجاته الشتوية.. 3 مدافعين ويحسم مصير رضا سليم| خاص

بدأت إدارة النادي الأهلي خطواتها مبكرًا لترتيب ملف الانتقالات الشتوية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال النصف الثاني من الموسم، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة، الذي حدد المراكز التي تحتاج إلى إضافات جديدة.

وشهدت الفترة الماضية عقد جلسة جمعت ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، ووائل جمعة، مدير الكرة، مع الحسين عموتة، لمناقشة احتياجات الفريق والصفقات المحتملة، وذلك قبل مواجهة السكة الحديد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

واستقر الجهاز الفني خلال المناقشات على ضرورة التعاقد مع مدافع جديد لتدعيم قلب الدفاع، إلى جانب لاعب يجيد أداء مهام الوسط المدافع، من أجل زيادة الخيارات الفنية ومنح الفريق حلولًا إضافية في المركزين.

الأهلي يفاضل بين 3 مدافعين لتدعيم الخط الخلفي

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي أن إدارة الكرة وضعت ثلاثة أسماء على طاولة المفاضلة لتدعيم مركز قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهم أحمد كالوشا، مدافع إنبي، ومصطفى إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندري، وإبراهيم سامي، مدافع القناة.

وأوضح المصدر أن الأسماء الثلاثة تخضع للتقييم والدراسة من جانب الإدارة والجهاز الفني، ولم يتم حسم التعاقد مع أي لاعب حتى الآن، حيث ينتظر مسؤولو الأهلي الاستقرار على الاختيار النهائي بالتشاور مع عموتة، قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع نادي اللاعب الذي يقع عليه الاختيار.

رضا سليم يتحكم في صفقة الوسط المدافع

وفيما يتعلق بتدعيم خط الوسط، ينتظر الأهلي حسم موقف المغربي رضا سليم، وتحديد إمكانية رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، قبل اتخاذ الخطوات النهائية للتعاقد مع لاعب أجنبي في هذا المركز.

وأشار المصدر إلى أن الحسين عموتة لا يزال متمسكًا بضم أسامة نور الدين، لاعب المغرب الفاسي، ويعتبره أحد الخيارات المناسبة لتدعيم خط الوسط، في الوقت الذي عرضت فيه إدارة النادي أسماء أخرى على المدير الفني لدراستها والمفاضلة بينها.

وتضم قائمة المرشحين لاعبًا جزائريًا ينشط في أحد الدوريات الأوروبية، إلى جانب آرثر بادا، لاعب شبيبة القبائل الجزائري، ليبقى القرار النهائي مرتبطًا برؤية الجهاز الفني وموقف رضا سليم.

الأهلي يترقب موقف أليو ديانج من العودة

وعلى جانب آخر، يدرس مسؤولو الأهلي إمكانية استعادة المالي أليو ديانج، لاعب الفريق السابق والمحترف حاليًا في صفوف فالنسيا الإسباني، حيث تنتظر الإدارة اتضاح موقفه التعاقدي مع ناديه الحالي قبل التحرك في هذا الملف.

وأكد المصدر أن إدارة الأهلي لا تمانع عودة ديانج إلى صفوف الفريق، لكنها تضع شرطًا أساسيًا لإتمام الصفقة، يتمثل في رحيله عن فالنسيا دون تحمل النادي أي مقابل مالي للحصول على خدماته.

وتسعى إدارة الأهلي إلى حسم الملفات الثلاثة خلال الفترة المقبلة، سواء بالتعاقد مع قلب دفاع جديد، أو تدعيم مركز الوسط المدافع، أو تحديد إمكانية عودة أليو ديانج، بما يتماشى مع احتياجات الحسين عموتة ورؤيته الفنية للمرحلة القادمة.