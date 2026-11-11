مؤمن سليمان مديرا فنيا لسيراميكا كليوباترا.. تعرف على الجهاز الفني

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا تعيين مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، مع الكشف عن التشكيل النهائي للجهاز الفني المعاون خلال المرحلة المقبلة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني على النحو التالي:

سعد سمير مديرًا للكرة.

عمر فتحي مدربًا عامًا.

حسن الشامي مدربًا.

محمود شفيق مدربًا لحراس المرمى.

أندرو كاسبرززاك معدًا بدنيًا.

يوسف يسري محللًا للأداء.

محمد معتز محللًا للأداء.

الدكتور فريد رضوان رئيسًا للجهاز الطبي.

محمد الشافعي أخصايي تأهيل.

ويبدأ مؤمن سليمان مهمته مع سيراميكا كليوباترا، وسط تطلعات النادي لمواصلة الظهور بصورة قوية وتحقيق أهداف الفريق خلال الفترة المقبلة.