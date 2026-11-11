الكرملين يعلن تجريد أرمينيا من حق التصويت داخل منظمة الأمن الجماعي

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي قررت تجريد أرمينيا من حق التصويت، فضلاً عن حرمانها من حق تعيين ممثلين في المناصب الرئيسية داخل المنظمة، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات بين يريفان والتكتل العسكري.

وقال بيسكوف، خلال حديثه مع الصحفي الروسي ألكسندر يوناشيف، من مجلة «لايف»، يوم الأربعاء، إن القرار اتُخذ خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وفقاً للميثاق المنظم لعمل التكتل.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين أن القرار جاء على خلفية ما وصفه بفشل أرمينيا في الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة لعدة سنوات.

وأضاف بيسكوف أن تجريد أرمينيا من حقوق التصويت وتعيين ممثليها في المناصب الرئيسية جاء بناءً على مقترح طُرح خلال القمة، قبل أن يتم اعتماده وفقاً لقواعد وميثاق المنظمة.

ويمثل القرار، حال تطبيقه وفق ما أعلنه الكرملين، تقليصاً لدور أرمينيا داخل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، ويحد من مشاركتها في التصويت على قرارات التكتل واختيار ممثليه في المناصب القيادية.