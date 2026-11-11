القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ 23 غارة جوية و44 هجوما بالطائرات المسيّرة ضد الفصائل المسلحة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 23 غارة جوية و44 عملية استهداف باستخدام الطيران المسيّر ضد مواقع وتجمعات الفصائل المسلحة، في عدد من جبهات القتال، ضمن العمليات العسكرية المستمرة في إطار عملية «فجر اليمن».

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن الطيران الحربي نفذ 23 غارة جوية خلال الساعات الماضية، فيما نفذت الطائرات المسيّرة 44 عملية استهداف، طالت مواقع عسكرية وتحصينات وتجمعات وتعزيزات ووسائل قتالية تابعة للفصائل المسلحة.

وأضاف المتحدث العسكري أن العمليات شملت أيضًا تنفيذ 37 عملية استهداف بواسطة الراجمات، إلى جانب 773 عملية استهداف مدفعي، استهدفت مواقع وتحصينات ومرابض نيران وتجمعات عسكرية في جبهات متعددة، ليصل إجمالي العمليات الجوية والنارية المعلن عنها إلى 877 عملية.

وأشار النزيلي إلى أن العمليات أسفرت، وفق الحصيلة التي أعلنتها القوات المسلحة، عن سقوط 138 عنصرًا من الفصائل المسلحة بين قتيل وجريح، من بينهم قيادات ميدانية قال إنها تلقت تدريبات على أيدي خبراء من الحرس الثوري الإيراني في إيران، فضلًا عن تدمير وإعطاب 86 قطعة من الأسلحة الثقيلة والآليات والوسائل العسكرية.

وعلى الصعيد الميداني، أفاد البيان باستمرار المواجهات في الجبهات الشمالية ومحافظة الجوف، بمشاركة وحدات المنطقة العسكرية الخامسة والسادسة وقوات درع الوطن، إلى جانب استمرار العمليات العسكرية في مأرب والبيضاء وتعز.

كما تواصل القوات اليمنية عملياتها في الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، بمشاركة ألوية العمالقة والمقاومة الوطنية وقوات درع الوطن، مستهدفة مواقع وتحركات الفصائل المسلحة.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار تنفيذ أهداف عملية «فجر اليمن»، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية.