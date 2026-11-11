باسم موريس عدلي ضيف الحلقة الخامسة من مسلسل «دافنينه سوا» على منصة WATCH IT

يشارك الفنان باسم موريس عدلي في أحداث المسلسل الكوميدي «دافنينه سوا»، الذي يُعرض حاليًا عبر منصة WATCH IT، ويجمعه العمل مجددًا بفريق مسلسل «6 شهور»، في تجربة جديدة يواصل من خلالها حضوره في الدراما التلفزيونية.

ويجسد باسم، خلال أحداث الحلقة الخامسة من المسلسل، شخصية «وائل»، أحد سكان الكمبوند الذي تدور فيه الأحداث، والذي يتعرض لمشكلة تدفعه إلى الاستعانة بشخصيتي «حلاوة» و«ميمي»، اللتين يجسدهما الفنانان مروان فارس ومصطفى ليشع، لمساعدته في حلها، لتتشابك الأحداث في إطار كوميدي مليء بالمواقف والمفارقات.

وأعرب باسم عن سعادته بتجديد التعاون مع فريق عمل مسلسل «6 شهور»، بداية من المخرج مصطفى صولي والمؤلفين أحمد هشام وعمرو أبو زيد، مشيرًا إلى أن العمل مع فريق سبق له التعاون معه يمنحه قدرًا أكبر من الانسجام والراحة خلال التصوير.

ويمتلك باسم موريس عدلي رصيدًا متنوعًا من المشاركات الفنية في السينما والدراما التلفزيونية والمسرح؛ إذ شارك في عدد من الأعمال الدرامية، من بينها مسلسلات «فن الحرب» و«6 شهور» و«ولاد الشمس» و«منتهي الصلاحية» و«نجيب زاهي زركش» و«لعبة نيوتن» و«موضوع عائلي» و«أزمة منتصف العمر» و«تحت الوصاية» و«كامل العدد» و«إيجار قديم» و«اللعبة 4: دوري الأبطال»، إلى جانب مشاركته في أفلام «وقفة رجالة» و«حامل اللقب» و«تسليم أهالي» و«بنات ثانوي»، فضلًا عن مشاركته في مسرحية «جريمة في فندق السعادة».

كما امتدت تجربته الفنية إلى الكتابة التلفزيونية، حيث شارك في كتابة مسلسل «صد رد»، إلى جانب مساهمته في كتابة برامج «قعدة رجالة» و«بيومي أفندي» و«في بيتنا ضيف».

مسلسل «دافنينه سوا» من إخراج مصطفى صولي، وتأليف أحمد هشام وعمرو أبو زيد، وقصة خالد المهدي، ويضم مجموعة من الفنانين، من بينهم مروان فارس ومصطفى ليشع وأحمد فهيم وريم عامر.