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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: عموتة يطلب 5 صفقات جديدة في يناير.. والأهلي يتحفظ وينتظر التقرير النهائي

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أمير هشام عن تفاصيل الجلسة التي جمعت الحسين عموتة، المدير الفني للنادي الأهلي، مع ياسين منصور نائب رئيس النادي، وسيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة والمكلفان بالإشراف على ملف الكرة، قبل سفر المدرب إلى المغرب.

الأهلي 

وأكد أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، أن الأهلي ينتظر تقريرًا من المدير الفني بشأن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما شهدت الجلسة مناقشة ملف الصفقات الجديدة استعدادًا للميركاتو الشتوي في يناير.

وأوضح أن عموتة طلب التعاقد مع 5 لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق، خاصة في مركزي الدفاع وخط الوسط، إلا أن هناك تحفظًا من جانب إدارة الأهلي على إبرام هذا العدد من الصفقات دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأضاف أن إدارة الأهلي ترى أن التعاقد مع 5 لاعبين في يناير يُعد عددًا كبيرًا، وتفضل الاكتفاء بضم 3 لاعبين على الأكثر، بواقع مدافعين ولاعب في مركز خط الوسط، وفقًا للاحتياجات الفنية للفريق.

وأشار إلى أن مسؤولي النادي ناقشوا المدير الفني بشأن كثرة عدد اللاعبين داخل التدريبات، متسائلين عن كيفية المطالبة بتقليص عدد العناصر المتواجدة في المران، وفي الوقت نفسه طلب التعاقد مع 5 لاعبين جدد دفعة واحدة.

ومن المنتظر أن يحسم التقرير الفني النهائي لعموتة ملامح تحركات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم الدفاع ووسط الملعب، مع مراعاة رؤية الإدارة بشأن عدد الصفقات الجديدة.

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