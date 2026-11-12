إحالة المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بمصر الجديدة للمحاكمة

قررت جهات التحقيق بمصر الجديدة، إحالة المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي دون ترخيص إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية ودورات تعليمية في عدد من المجالات.

تفاصيل القضية

وكشفت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، بهدف النصب على المواطنين وإيهامهم بإمكانية الحصول على شهادات دراسية ودورات تعليمية معتمدة، تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم داخل مقر الكيان، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان، وطلبات إلحاق بالكيان، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة التي قررت إحالته للمحاكمة.