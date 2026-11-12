قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضل قول لا إله إلا الله 100 مرة.. 3 أمور تجعلك تواظب عليها
مايا مرسي في مؤتمر تمكين المرأة: 4.7 مليون أسرة تستفيد من تكافل وكرامة وقريبا 1000 مكان لرعاية كبار السن
غزة تحت القصف مجدداً.. 12 شهيدا و50 مصاباً في غارات إسرائيلية
انتهاك للقانون الدولي.. بيان عاجل من السعودية بعد استهداف مكة بصاروخين باليستيين
لاعب سامسون سبور عن محمد صلاح: شعرت بالانبهار أمام هذا النجم
قبل مواجهة مصر ومالاوي.. مؤتمر صحفي لعلي ماهر وكريم حافظ اليوم
النوم عن صلاة الفجر.. اعرف طريقة سهلة للاستيقاظ للفريضة
دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية وسط تقارير عن هجوم جوي
أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس: حديد التسليح يتراجع والأسمنت يواصل الصعود
اللهم لا شماتة.. حمادة طلبة: تعرضت للظلم من حسام حسن
ارتفاع ضحايا الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر في غزة إلى 6 شهداء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمين بإنهاء حياة طالب بالأكاديمية العربية

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
أحمد مهدي

تنظر محكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس جلسة الحكم على طالبين متهمين في واقعة إنهاء حياة طالب بكلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، إثر مشاجرة نشبت بينهم بمنطقة النزهة بالقاهرة.

تفاصيل قضية مقتل طالب الأكاديمية العربية

كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد انتهاء التحقيقات في القضية التي تعود أحداثها إلى مارس الماضي، وأسفرت عن وفاة الطالب محمد هاني.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم الأول والمجني عليه وأحد أصدقائه، قبل أن تتطور إلى مشاجرة. ووفقًا لأوراق القضية، وجهت للمتهم الأول تهمة التعدي على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، ما تسبب في إصابات أودت بحياته.

ونسبت التحقيقات إلى المتهم الثاني مشاركته في الواقعة من خلال مساندة المتهم الأول أثناء الاعتداء، والتسبب في إصابات بالمجني عليه، فضلاً عن اتهامه بالتعدي على صديق الضحية وإحداث إصابات به.

طالب الأكاديمية العربية محكمة شمال القاهرة محكمة الأكاديمية العربية طالب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

الزمالك

إنذار يهدد الاستقرار.. نجوم رفعوا شعار التمرد ضد الزمالك

ياسين عبدو

خطأ إداري وجار التحقيق| سموحة يكشف تفاصيل أزمة عقد لاعب الأهلي.. خاص

كينا فيري

تخطى حسام حسن.. الهداف التاريخي لـ مالاوي: قادرون على إيقاف صلاح ومرموش| حوار

الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس

ميدو

ميدو يعود إلى بيته القديم.. توتنهام يحتفي بنجمه السابق ويمنحه هدية تذكارية

المجني عليه

كان في فرح مع أصحابه.. شاب يتهم 4 أشخاص بالتعدّي عليه بالضرب في حلوان

ترشيحاتنا

ويتكوف وكوشنر

طائرة ويتكوف تصل إلى دبلن قادمة من أبوظبي تمهيدًا للقاء زيلينسكي

رسالة تونسية إلى الصومال لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك.

رسالة تونسية إلى الصومال لتعزيز العلاقات والتنسيق المشترك

رئيس إندونيسيا

رئيس إندونيسيا يحضر قمة أبيك في الصين سعيًا لتعزيز المرونة الاقتصادية

بالصور

داليا البحيري تتألق بفستان ذهبي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

عايدة رياض تختار الأحمر والفرو الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

عايدة رياض تختار الأحمر والفرو الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
عايدة رياض تختار الأحمر والفرو الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
عايدة رياض تختار الأحمر والفرو الأسود في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
ماجد المصري وزوجته يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل اللوك

يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي
يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد