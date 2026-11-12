طريقة عمل دجاج محشي بالفريك .. بمذاق لا يُقاوم

دجاج محشي بالفريك من الأكلات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها و تناولها في المطاعم، فيمكنك تطبيقها في المنزل بمذاق لا يقاوم.

مقادير دجاجة محشية فريك في الفرن

● دجاجة

● فريك مغسول ومنقوع ومتصفى

● كبد وقوانص

● بصل أبيض مبشور ناعم

● 2 فص ثوم مفروم

● 1 ملعقة كبيرة زيت

● 1 مكعب زبدة

● قرفة

● 7 بهارات

● ملح

● فلفل أسود

● ماء مغلي

للتتبيلة:

● بصل أبيض مفروم

● 1 ملعقة كبيرة زبادي

● 1 ملعقة كبيرة صلصة

● ملح

● فلفل أسود

للخضار:

● كوسة حلقات

● بطاطس مكعبات

● جزر مكعبات

● فاصوليا

● بسلة

● فلفل ألوان مكعبات

● بصل أبيض مكعبات صغيرة

● ثوم مفروم

● عصير طماطم

● 7 بهارات

● ملح

● فلفل أسود



طريقة تحضير دجاجة محشية فريك في الفرن

في بولة يوضع بصل مفروم , بهارات , ملح , فلفل و تقلب المكونات جيداً للحصول على تتبيلة الدجاج

تتبل الدجاج بالتتبيلة السابقة

في طاسة على النار يوضع مكعب زبدة , كبد , قوانص , فلفل , ملح , بصل مفروم , ثوم مفروم و تشوح المكونات

يضاف فريك مغسول و منقوع و متصفى ثم تقلب المكونات ثم تفرع المكونات من على النار

في طاسة على النار يوضع مكعب زبدة , بصل مفروم , ثوم مفروم , بطاطس مكعبات و تشوح المكونات ثم يضاف جزر مكعبات ثم يضاف باقى الخضار تدريجياً و تقلب المكونات

يضاف عصير طماطم , ملح , فلفل و تقلب المكونات

تحشى الدجاجة بحشو الفريك و الكبد و القوانص

في بايركس يوضع فريك ثم طبقة من الخضار ثم توضع الدجاجة المحشية

في بولة يوضع زبادي , بصل , صلصة , ملح , فلفل و تقلب المكونات جيداً

يوضع الصوص السابق على وجه الدجاجة

يوضع البايركس فى الفرن و يترك حتى تمام الطهى ثم تقدم.

طريقة تحضير دجاجة محشية فريك

مقادير دجاج محشي فريك



● دجاجة

● فريك مسلوق نصف سلقة

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● فلفل رومي

● ملح

● فلفل أسود

● قرفة

● بهارات دجاج

● زبدة

● صلصة طماطم

● عسل أبيض

● زيت

طريقة تحضير دجاج محشي فريك



يشوح البصل في الزيت والزبدة مع الفلفل والثوم وتتبل بالملح والتوابل.

يضاف الفريك ويقلب.

تحشى الدجاجة بخليط الفريك وتدهن بالصلصة والعسل وتطهى بالفرن.

تقدم مع الفريك.

دجاج محشي فريك

مقادير دجاجة محشية فريك



● دجاجة

لخليط الفريك :

● فريك مغسول مصفى

● بصل

● سمنة

● طماطم مبشورة

● ورق لورا

● حبهان فصوص

الوجه

● صلصة طماطم

● زيت

● ملح

● فلفل أسود



طريقة تحضير دجاجة محشية فريك



يشوح الفريك مع البصل في السمنة بإناء على النار.

يضاف الطماطم واللورا والحبهان والملح والفلفل.

يضاف الماء ويقلب كل الخليط ويترك على النار حتى النضج.

تحشى الدجاجة بخليط الفريك.

يدهن الوجه بخليط الصلصة والزيت والملح والفلفل.

توضع الدجاجة في إناء بالفرن حتى تمام النضج.

تقدم الدجاجة.