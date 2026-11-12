ناهد شاكر: شادية اشترت لي بيتي وسيارتي ومجوهراتي.. وكانت كريمة مع كل أفراد أسرتها

كشفت ناهد شاكر، ابنة شقيق الفنانة الراحلة شادية، عن جانب إنساني من شخصية عمتها، مؤكدة أنها كانت شديدة الكرم، وتضع أسرتها في مقدمة أولوياتها، ولم تتردد في الإنفاق على احتياجات أفراد العائلة وتوفير حياة كريمة لهم.

وقالت ناهد شاكر، خلال حوارها مع الإعلامية سهير جودة في برنامج «الستات» المذاع عبر قناة النهار، إن شادية أنفقت على جميع أفراد أسرتها، وحرصت على توفير كل ما تحتاج إليه، موضحة أنها اشترت لها المجوهرات والذهب، وساعدتها في امتلاك منزل وسيارة، كما تكفلت بتعليمها في الجامعة الأمريكية.

وأضافت أن شادية لم تكن تهتم كثيرًا بالمال، وكانت تمنحه لمن حولها دون حساب، مشيرة إلى موقف لا تنساه من فترة عرض مسرحية «ريا وسكينة»، عندما كانت تتفحص إكسسوارات عمتها، فأعجبتها إحدى الأساور، لتفاجئها شادية بمنحها إياها.

وأوضحت أنها لم تكن تعرف قيمة تلك الأسورة وقتها، قبل أن تكتشف مع مرور السنوات أنها كانت ترتديها شادية في عدد كبير من أفلامها، لتصبح واحدة من أغلى الذكريات التي تحتفظ بها منها.

وعن شخصية شادية داخل المنزل، قالت إنها كانت «ست بيت» ممتازة وطباخة ماهرة، كما كانت تحب اللعب مع أفراد أسرتها، خاصة الاستغماية والكوتشينة، وتحرص على شراء الهدايا والحلويات لهم.

وأشارت إلى أن شادية كانت تعشق العرائس، وكانت تمتلك أعدادًا كبيرة منها، وتحرص على شراء عروسة من كل بلد تسافر إليها، حتى إن واحدة من عرائسها كان اسمها «براهيم».

وأكدت أن اللونين الموف والأخضر كانا من ألوانها المفضلة، وكانت تحب أن ترى أفراد أسرتها في ملابس ملونة، ولا تحب ارتداء الملابس السوداء.

واختتمت ناهد شاكر حديثها بالتأكيد على أن شادية كانت شخصية استثنائية يصعب تكرارها، قائلة إنها لو أتيحت للجمهور فرصة التعرف عليها عن قرب، لأحبوها أضعاف ما أحبوها من خلال الشاشة.