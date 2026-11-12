وفاة أحمد عبد الظاهر رئيس اتحاد عمال مصر الأسبق

نعى مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، الدكتور أحمد عبد الظاهر عثمان، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الأسبق ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات، الذي وافته المنية مساء أمس، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل النقابي.

ونشر الاتحاد بيان نعي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعرب خلاله عن خالص تعازيه في وفاة القيادي النقابي الكبير، كما تقدم رؤساء النقابات العامة ولجانها النقابية والاتحادات العمالية المحلية بمختلف المحافظات بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه.

وأشار البيان إلى أن الراحل شغل أيضًا منصب الأمين العام للاتحاد التعاوني العربي، وقدم خلال مسيرته جهودًا في العمل النقابي والتعاوني.

وأوضح الاتحاد أن صلاة الجنازة أُقيمت ظهر اليوم بمسجد السيدة نفيسة، على أن يُقام العزاء يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

واختتم الاتحاد بيانه بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.