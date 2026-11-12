السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بالتعدي على طفلة عمرها 10 سنوات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم «ع. ا. ر» بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدي على طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات وهتك عرضها، وذلك في القضية رقم 18727 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة العامرية.

تفاصيل الواقعة

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد المنعم حسن الشناوي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حافظ أحمد البنا، وأسامة محمد غازي، وإبراهيم حسيني فايد، وسكرتارية علي حسين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة العامرية، يفيد بتلقي بلاغ من والد الطفلة، اتهم فيه المتهم بالتعدي عليها وهتك عرضها بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن الطفلة «ن. م. ا»، البالغة من العمر 10 سنوات، كانت تقيم مع والدها عقب انفصاله عن والدتها، وأنها اعتادت التردد على المتهم، الذي يعمل فراشًا لدى أحد جيران الأسرة، لطلب بعض السكر والسجائر لوالدها.

وأضافت التحقيقات أن والد الطفلة لاحظ عليها علامات الإعياء والتعب، وبسؤالها أخبرته بأن المتهم تعدى عليها وقبّلها رغمًا عنها، فحرر والدها محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، قبل أن تقرر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.