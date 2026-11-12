مصر تدين القصف الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في غزة

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القصف الإسرائيلي الذي استهدف مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ضحايا بينهم أطفال وأطقم طبية

وأسفر القصف عن سقوط ضحايا ومصابين، بينهم أطفال وأطقم طبية، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بالأقسام الطبية بالمجمع، وفق ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

رفض قاطع لاستهداف المنشآت الصحية

وأكدت مصر رفضها القاطع لاستمرار استهداف المنشآت الصحية والطواقم الطبية، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني، وتقويض للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

مطالبة بوقف فوري للانتهاكات

وشددت مصر على ضرورة الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، والالتزام الكامل بحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

دعوة للمجتمع الدولي

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يهيئ الظروف لاستكمال تنفيذ خطة السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

مجلس السلام في غزة: ضرورة تنفيذ خطة ترامب للسلام

من جهته، أكد مجلس السلام في غزة، أن الخسائر المأساوية في الأرواح التي تلت غارة إسرائيلية على مستشفى ناصر في خان يونس تؤكد ضرورة التنفيذ الفوري لخطة الرئيس ترامب للسلام الشامل دون أي تأخير إضافي.

وأضاف في بيان له، أنه بدون خطة السلام في غزة سنظل نشهد مآسي يدفع المدنيون الأبرياء في غزة ثمنها

وقال البيان :"نعرب عن أسفنا العميق لمقتل أي مدنيين ويجب على كل من إسرائيل و"حماس" الوفاء فوراً بالتزاماتهما بموجب خطة السلام الشامل وحماية المدنيين والحفاظ على وقف إطلاق النار، والمضي قدما في نزع السلاح

وتابع :" يتعين على جميع الأطراف منح مجلس السلام الصلاحيات اللازمة والمساحة التشغيلية المطلوبة دون أي عرقلة أو تأخير".