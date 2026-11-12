بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض

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أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الانخفاض، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,01% ، ليستقر بذلك عند 17.428,90 نقطة.

كما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، انخفاضا بنسبة 0,01 % إلى 1.321,45 نقطة، فيما حقق مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,1 % إلى 1.279,67 نقطة.

من جهته، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، زيادة بنسبة 0,37 % إلى 1.660,85 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات أزيد من 65,8 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي.

أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 1.019 مليار درهم.