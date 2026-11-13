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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: احتمالية ربط إطلاق النار بواشنطن بالانتخابات الأمريكية مطروحة

حادث إطلاق نار في واشنطن
حادث إطلاق نار في واشنطن
هاني حسين

قال مارك توث، خبير شؤون الأمن القومي الأمريكي والمحلل السياسي، إن حادث إطلاق النار بالقرب من البيت الأبيض يمثل واقعة خطيرة، خاصة أنه وقع في توقيت حساس تشهده الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن بعض الأشخاص تأثروا بالهجوم، وأن عدداً منهم أصيب بالفعل.

وأوضح توث في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن التحقيقات لا تزال جارية لفهم حقيقة ما يحدث على الأرض وكشف ملابسات الهجوم، مؤكدًا، أنّ ما جرى بأنه هجوم غاشم، ومؤكداً أن مثل هذه الواقعة ليست أمراً جيداً، لا سيما في ظل الظروف التي تمر بها الولايات المتحدة حالياً.

وفيما يتعلق باحتمالية وجود صلة بين الحادث والحالة السياسية التي تشهدها الولايات المتحدة، قال إن هذا الاحتمال وارد، لكنه شدد على صعوبة التكهن بدوافع الهجوم أو تأكيد ارتباطه بالسياسة بنسبة 100%، قبل انتهاء التحقيقات واتضاح الحقائق.

وأشار خبير شؤون الأمن القومي الأمريكي إلى أن الحادث قد يكون شكلاً من أشكال الابتزاز السياسي، كما قد يكون مرتبطاً بنتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، واحتمال أن يكون بعض الأشخاص يعبرون عن اعتقادهم بأن تلك النتائج لم تكن عادلة.

وأكد توث أن تحديد السبب الحقيقي وراء الهجوم لا يزال أمراً بالغ الصعوبة في ظل استمرار التحقيقات، واصفاً الواقعة بأنها موقف غريب لم تعهده الولايات المتحدة، ومشدداً على ضرورة انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات بشأن خلفيات الحادث ودوافعه.
 

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