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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب لايفات التسول .. القبض على سيدة ونجلتها بالمنصورة

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بإستغلال نجلتها ونجلة شقيقها فى أعمال التسول الإلكترونى بصورة مبتذلة عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق نسب مشاهدات عالية وحث المتابعين على إرسال الهدايا الرقمية لهن بقصد تحقيق مكاسب مادية.

بالفحص أمكن تحديدهن وضبطهن (لإحداهن معلومات جنائية) حال تواجدهن بدائرة قسم شرطة ثالث المنصورة بالدقهلية، وضُبط بحوزتهن (هاتف محمول " بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى") ، وبمواجهتهن إعترفن بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإستغلالهن البث المباشر عبر صفحتهن بأحد مواقع التواصل الإجتماعى فى إستجداء متابعيهن لتحقيق أرباح مالية .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

السيدات التسول الإلكترونى مشاهدات

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