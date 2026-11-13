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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: مخرجات اجتماع وزراء الصحة العرب تعكس أهمية التكامل الصحي العربي

النائب الدكتور سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب
النائب الدكتور سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشاد النائب الدكتور سمير الخولي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، بمخرجات الدورة الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب، التي عقدت بالقاهرة برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، مؤكدًا أن القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع تعكس أهمية تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية، وبناء منظومة صحية عربية أكثر قدرة على الاستجابة للأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية.

وقال الخولي إن تخصيص دعم مالي عاجل بقيمة 200 ألف دولار من الصندوق العربي للتنمية الصحية لدعم القطاع الصحي الفلسطيني، إلى جانب استمرار تقديم المساعدات الصحية والإنسانية للأشقاء في فلسطين والسودان واليمن، يمثل ترجمة عملية للتضامن العربي، ويؤكد أن الملف الصحي يجب أن يظل بعيدًا عن أي اعتبارات، باعتباره حقًا أصيلًا لكل إنسان، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف أن اعتماد الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة خلال الفترة 2026-2030 يمثل خطوة مهمة نحو تعظيم الاستفادة من الخبرات الطبية والعلمية العربية، وربط الكفاءات الموجودة بالخارج باحتياجات المنظومات الصحية داخل الدول العربية، بما يسهم في تطوير الخدمات الطبية، ونقل الخبرات، والارتقاء بمستويات التدريب والتأهيل المهني للأطقم الطبية.

وأشار أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أهمية التوصيات المتعلقة بتعزيز التعاون في مجالات الصحة العامة ومكافحة الأوبئة، ودراسة إنشاء مركز عربي إقليمي للوبائيات التطبيقية، إلى جانب دعم إنشاء المرصد العربي للمخدرات، وتطوير برامج التوعية والوقاية، مؤكدًا أن التحديات الصحية الحديثة تتطلب تنسيقًا مستمرًا وتبادلًا للمعلومات والخبرات بين الدول العربية، بما يضمن سرعة الاستجابة للأزمات والحد من انتشار الأمراض والمخاطر الصحية.

وأكد الخولي أن إقرار شعار يوم الصحة العربي لعام 2027 تحت عنوان «الصحة في عصر الابتكار والذكاء الاصطناعي» يعكس توجهًا مهمًا نحو مواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفها في تطوير الخدمات الصحية، مشددًا على ضرورة الاستثمار في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطبية، بما يسهم في تحسين جودة التشخيص والعلاج ورفع كفاءة المؤسسات الصحية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

واختتم النائب سمير الخولي بيانه بالتأكيد أن المرحلة المقبلة تتطلب تحويل مخرجات اجتماعات وزراء الصحة العرب إلى برامج تنفيذية واضحة، بآليات متابعة وتقييم محددة، حتى تنعكس نتائج التعاون العربي بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خبرات وإمكانات طبية وبشرية تؤهلها للمساهمة بفاعلية في دعم منظومة الصحة العربية، وتعزيز التكامل في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات.

مجلس وزراء الصحة العرب وزير الصحة والسكان التحديات الصحية والإنسانية أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب القطاع الصحي الفلسطيني

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