السكرتير العام لبني سويف يتابع من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة جهود الوحدات المحلية في الملفات الخدمية

تابع كامل علي غطاس السكرتير العام لمحافظة بني سويف، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في ملفات النظافة العامة والتجميل، ومواجهة التعديات، وإزالة الإشغالات، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، عبر المتابعة الإلكترونية "أون لاين"

وشملت المتابعة الوقوف على مستجدات الأعمال التي تنفذها الوحدات المحلية في مختلف القرى والمراكز والمدن، ومتابعة جهود فرق العمل الميدانية في التعامل مع الملفات الخدمية، بما يضمن استمرار تنفيذ الأعمال وتحقيق الانضباط في الشوارع والميادين.

وتأتي هذه المتابعة في إطار حرص المحافظة على تكثيف الرقابة على أداء الوحدات المحلية وسرعة التعامل مع المخالفات والملاحظات ومواصلة جهود تحسين مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات والتصدي للتعديات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين