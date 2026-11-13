هل تتأثر الدراسة بالصيام وستقلل ساعات العمل؟.. مفاجأة للطلاب

مع اقتراب شهر رمضان، يتجدد الجدل كل عام حول انتظام الدراسة داخل المدارس، ومدى قدرة الطلاب على التركيز واستيعاب الدروس خلال ساعات الصيام، وسط مطالبات من بعض أولياء الأمور بتعطيل الدراسة أو تخفيف أيام الحضور.

وأكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في ملف شؤون التعليم، أن الدراسة ستستمر بشكل طبيعي خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الحديث عن تأثر تركيز الطلاب بسبب الصيام لا يستند إلى مبررات كافية، خاصة أن رمضان هذا العام يتزامن مع فصل الشتاء، الذي يتميز بقصر ساعات النهار وانخفاض درجات الحرارة نسبيًا، وهو ما يقلل شعور الطلاب بالجوع والإرهاق خلال اليوم الدراسي.

تيسيرات للطلاب خلال شهر رمضان

وأوضح فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن استمرار الدراسة لا يمنع مراعاة ظروف الطلاب خلال الشهر الكريم، من خلال بعض التيسيرات، مثل تأخير موعد بدء اليوم الدراسي، وتقليص زمن الحصة من 45 دقيقة إلى 40 دقيقة، بما يسمح للطلاب بالانصراف مبكرًا.

وأشار إلى عدم وجود اختلاف في التعامل بين المدارس الحكومية والخاصة والدولية خلال شهر رمضان، مؤكدًا ضرورة التزام جميع المدارس بالخطة الدراسية واستكمال المقررات في مواعيدها المحددة.

التقييمات مستمرة ولا إلغاء للاختبارات الدورية

وشدد مدير تحرير أخبار اليوم على استمرار التقييمات الدورية للطلاب خلال شهر رمضان دون إلغائها، موضحًا أنها لا تستهدف فقط قياس مستوى استيعاب الطلاب للمناهج، وإنما تمثل أيضًا وسيلة لتقييم أداء المعلم والتأكد من وصول المعلومات إلى الطلاب بصورة جيدة.

وأكد أن انتظام الدراسة وإجراء التقييمات يساعدان على متابعة المستوى التعليمي للطلاب، واكتشاف أوجه القصور والعمل على معالجتها أولًا بأول.

هل يُسمح بغياب الطلاب خلال رمضان؟

وفيما يتعلق بغياب الطلاب، أكد فياض عدم وجود تساهل في قواعد الحضور والغياب بسبب الصيام، موضحًا أن غياب الطالب لمدة 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا غير متصلة يترتب عليه تطبيق الإجراءات والجزاءات المقررة.

ولفت إلى أن انتظام الحضور يمثل ضرورة لضمان متابعة شرح المناهج وعدم تفويت الدروس، محذرًا من أن الغياب المتكرر قد ينعكس سلبًا على المستوى الدراسي ونتائج الامتحانات.

رفعت فياض ينتقد مطالب تعطيل الدراسة في رمضان

وانتقد فياض مطالبات بعض أولياء الأمور عبر مجموعات التواصل الاجتماعي بوقف الدراسة خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن تعطيل العملية التعليمية قد يؤدي إلى تراكم الدروس وزيادة الأعباء على الطلاب خلال الأشهر التالية.

وأضاف أن استمرار الدراسة خلال الشهر الكريم أمر طبيعي، مشيرًا إلى أن شهر رمضان لم يكن يومًا عائقًا أمام العمل أو الاجتهاد، بل يجب تشجيع الطلاب على الانتظام في مدارسهم ومتابعة دروسهم.

واستشهد بانتصارات حرب أكتوبر عام 1973، التي تزامنت مع العاشر من رمضان، مؤكدًا أن الجنود المصريين خاضوا معركة العبور وهم صائمون، في دلالة على أن الصيام لا يتعارض مع العمل والإنجاز.

واختتم بالتأكيد على أهمية ترسيخ قيم الالتزام والانضباط لدى الطلاب، وعدم ربط شهر رمضان بالتغيب عن المدارس أو التكاسل عن أداء الواجبات الدراسية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين أداء العبادات والانتظام في العملية التعليمية.