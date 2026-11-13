قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: بوتين مستعد ومنفتح على أي اتصالات بما في ذلك مع الأوروبيين
سقوط الجنيه الذهب.. انخفاض عيار 21 و18 اليوم الجمعة 13 نوفمبر
هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مسقط بسبب تعرض راكبة لوعكة صحية
تحرك مفاجئ من الأهلي لحسم ملف تجديد عقد أفشة
هل بدأ عصر الحرب السيبرانية؟.. الهجمات الإليكترونية تثير الفوضى حول العالم .. القلق يتصاعد من زيادة الحوادث
الدفاع السورية: استشهاد جندي وإصابة آخرين إثر استهدافهم من قبل مجهولين
أعطال حول العالم.. توقف خدمات مايكروسوفت يربك الشركات والحكومات
أعراض جرثومة المعدة في بدايتها.. 6 علامات أبرزهم الحرقان والانتفاخ
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
هيئة الدواء : حظر تـداول المستحضرات الطبية والحيويـة غير المسـجلة بمنظومة التتبع
إصابة محمد عبد المنعم.. الكشف عن مدة غيابه وموقفه من مباراة باريس سان جيرمان
عيار 21 يسجل 5995 جنيهًا.. وشعبة الذهب تكشف تفاصيل نموذج بيع المستعمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل تتأثر الدراسة بالصيام وستقلل ساعات العمل؟.. مفاجأة للطلاب

طلاب
طلاب
البهى عمرو

مع اقتراب شهر رمضان، يتجدد الجدل كل عام حول انتظام الدراسة داخل المدارس، ومدى قدرة الطلاب على التركيز واستيعاب الدروس خلال ساعات الصيام، وسط مطالبات من بعض أولياء الأمور بتعطيل الدراسة أو تخفيف أيام الحضور.

وأكد الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم والمتخصص في ملف شؤون التعليم، أن الدراسة ستستمر بشكل طبيعي خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن الحديث عن تأثر تركيز الطلاب بسبب الصيام لا يستند إلى مبررات كافية، خاصة أن رمضان هذا العام يتزامن مع فصل الشتاء، الذي يتميز بقصر ساعات النهار وانخفاض درجات الحرارة نسبيًا، وهو ما يقلل شعور الطلاب بالجوع والإرهاق خلال اليوم الدراسي.

تيسيرات للطلاب خلال شهر رمضان

 

وأوضح فياض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن استمرار الدراسة لا يمنع مراعاة ظروف الطلاب خلال الشهر الكريم، من خلال بعض التيسيرات، مثل تأخير موعد بدء اليوم الدراسي، وتقليص زمن الحصة من 45 دقيقة إلى 40 دقيقة، بما يسمح للطلاب بالانصراف مبكرًا.

وأشار إلى عدم وجود اختلاف في التعامل بين المدارس الحكومية والخاصة والدولية خلال شهر رمضان، مؤكدًا ضرورة التزام جميع المدارس بالخطة الدراسية واستكمال المقررات في مواعيدها المحددة.

التقييمات مستمرة ولا إلغاء للاختبارات الدورية

 

وشدد مدير تحرير أخبار اليوم على استمرار التقييمات الدورية للطلاب خلال شهر رمضان دون إلغائها، موضحًا أنها لا تستهدف فقط قياس مستوى استيعاب الطلاب للمناهج، وإنما تمثل أيضًا وسيلة لتقييم أداء المعلم والتأكد من وصول المعلومات إلى الطلاب بصورة جيدة.

وأكد أن انتظام الدراسة وإجراء التقييمات يساعدان على متابعة المستوى التعليمي للطلاب، واكتشاف أوجه القصور والعمل على معالجتها أولًا بأول.

هل يُسمح بغياب الطلاب خلال رمضان؟

 

وفيما يتعلق بغياب الطلاب، أكد فياض عدم وجود تساهل في قواعد الحضور والغياب بسبب الصيام، موضحًا أن غياب الطالب لمدة 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا غير متصلة يترتب عليه تطبيق الإجراءات والجزاءات المقررة.

ولفت إلى أن انتظام الحضور يمثل ضرورة لضمان متابعة شرح المناهج وعدم تفويت الدروس، محذرًا من أن الغياب المتكرر قد ينعكس سلبًا على المستوى الدراسي ونتائج الامتحانات.

رفعت فياض ينتقد مطالب تعطيل الدراسة في رمضان

 

وانتقد فياض مطالبات بعض أولياء الأمور عبر مجموعات التواصل الاجتماعي بوقف الدراسة خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن تعطيل العملية التعليمية قد يؤدي إلى تراكم الدروس وزيادة الأعباء على الطلاب خلال الأشهر التالية.

وأضاف أن استمرار الدراسة خلال الشهر الكريم أمر طبيعي، مشيرًا إلى أن شهر رمضان لم يكن يومًا عائقًا أمام العمل أو الاجتهاد، بل يجب تشجيع الطلاب على الانتظام في مدارسهم ومتابعة دروسهم.

واستشهد بانتصارات حرب أكتوبر عام 1973، التي تزامنت مع العاشر من رمضان، مؤكدًا أن الجنود المصريين خاضوا معركة العبور وهم صائمون، في دلالة على أن الصيام لا يتعارض مع العمل والإنجاز.

واختتم بالتأكيد على أهمية ترسيخ قيم الالتزام والانضباط لدى الطلاب، وعدم ربط شهر رمضان بالتغيب عن المدارس أو التكاسل عن أداء الواجبات الدراسية، مع ضرورة تحقيق التوازن بين أداء العبادات والانتظام في العملية التعليمية.

الدراسة شهر رمضان المدارس الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل 5950 جنيها

حسام عبدالمجيد

إيهاب الكومي: الأهلي يحسم صفقة حسام عبد المجيد

ترشيحاتنا

مصر والمملكة العربية السعودية

أستاذ علوم سياسية: التنسيق المصري السعودي يمثل حائط صد أمام تهديدات الأمن القومي العربي

حبس

العراق: اعتقال 13 متهما بسرقة وتهريب مشتقات نفطية وضبط 11صهريجا ومركبة

إيران

باحث: قرار إسقاط النظام الإيراني لا يتأثر بنتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

بالصور

عالم بلا مايكروسوفت.. عطل يضرب عملاق التكنولوجيا ويشل أعمال الملايين

عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت
عطل مايكروسوفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد