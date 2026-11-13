فيلم رائع .. صفاء الليثي تشيد بفيلم"فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب"

أشادت الناقدة صفاء الليثي عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بفيلم "فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب" للمخرج الألماني رالف بليجر.

وقالت صفاء الليثي: عمل رائع وكأننا في حفل أوبرالي ..استقبال الجمهور رائع استمتعت جدا، والفكرة عن طموح فاطمة سعيد في تدوين موسيقى عبد الوهاب ووضعها على خريطة الموسيقى العالمية. حلمت فاطمة وبدأت التنفيذ مع حفيد عبد الوهاب عمرو. .تقول صعب على الاوربيين تقبل عمل موسيقي من محمد وكمان تغنيه فاطمة..

وتابعت : المخرج أجنبي مع ذلك تذوقه للموسيقى وألحان عبد الوهاب كان واضحا ...لسه في تفاصيل تانية كتير ..ختام رائع لأول يوم في العروض ..القاهرة 47 وبرنامج رائع.





فيلم "فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب"



"فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب" فيلم وثائقي تبلغ مدته 62 دقيقة، يتتبع رحلة السوبرانو المصرية الشهيرة فاطمة سعيد، التي تنطلق في مسعى شغوف للحفاظ على موسيقى الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب، أحد أبرز رموز العصر الذهبي للسينما الغنائية المصرية وأحد عمالقة الموسيقى العربية الحديثة.



وتهدف فاطمة سعيد من خلال هذه الرحلة إلى تقديم موسيقى محمد عبد الوهاب إلى جمهور عالمي، وضمان الحفاظ على مكانته في تاريخ الموسيقى، ليصبح الفيلم جسرًا يربط بين ثقافة العالم العربي وأوروبا، ويعيد تقديم إرث موسيقي عربي استثنائي إلى جمهور جديد.

رالف بليجر أحد أبرز المخرجين الألمان المتخصصين في أفلام الموسيقى والثقافة، وقد حصدت أعماله العديد من الجوائز، وعُرضت في مهرجانات دولية كبرى.

وتضم أفلامه أعمالًا تناولت شخصيات موسيقية وفنية بارزة، من بينها فلورنس فوستر جينكينز، وريتشارد فاغنر، ولودفيغ فان بيتهوفن، وبيتر تشايكوفسكي. كما يؤكد ترشحه لجائزة إيمي الدولية مكانته بوصفه أحد الأصوات المبتكرة في صناعة الأفلام الموسيقية المعاصرة.

