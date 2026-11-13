يناير يشهد غربلة في الأهلي.. 3 لاعبين على أعتاب الرحيل

كشف الناقد الرياضي كريم رزق الله عن ملامح قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، مشيرًا إلى أن القائمة تضم عددًا من اللاعبين، بينهم مفاجأة غير متوقعة.

وقال كريم رزق الله، خلال تصريحات تلفزيونية، إن عمر سيد معوض وكباكا سيكونان من أوائل الراحلين عن الأهلي في يناير المقبل، موضحًا أن المفاجأة تتمثل في وجود كريم فؤاد ضمن قائمة اللاعبين المرشحين لمغادرة الفريق.

وأضاف أن كريم فؤاد لم يقدم المستوى المقنع في مركز الظهير الأيمن، كما أنه يبتعد في حسابات الجبهة اليسرى عن الثنائي أكرم توفيق والدبيس، وهو ما يعزز احتمالات رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة بين الفريقين في ظل الصراع على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل في مباراتين دون تلقي أي هزيمة، بينما يتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، فيما يطمح الفريق السماوي لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.