فرنسا تحيي الذكرى الحادية عشرة للاعتداءات الإرهابية على باريس وسان دوني

أحيت فرنسا، اليوم الجمعة، الذكرى الحادية عشرة للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت العاصمة باريس ومدينة سان دوني في 13 نوفمبر 2015، وأسفرت عن مقتل 132 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين، وذلك من خلال مراسم تأبين أقيمت في المواقع التي شهدت الهجمات، بحضور مسؤولين وشخصيات سياسية وأسر الضحايا.

وبدأت مراسم إحياء الذكرى أمام استاد فرنسا بمدينة سان دوني، قبل أن تنتقل إلى عدد من المواقع التي شهدت الاعتداءات في باريس، من بينها مقاهي ومطاعم «لو كاريون» و«لو بوتي كامبودج» و«لا بون بيير» و«لو كومبتوار فولتير» و«لا بيل إكيب»، وصولا إلى قاعة مسرح «باتاكلان» للحفلات الموسيقية.

وشهدت المراسم تلاوة أسماء الضحايا، أعقبها الوقوف دقيقة صمت في كل موقع، بحضور أفراد من أسر الضحايا وممثلي جمعياتهم، فيما وضع المسؤولون أكاليل الزهور تخليدا لذكراهم.

وشارك في مراسم التأبين رئيس بلدية باريس إيمانويل جريجوار، ورئيسة الجمعية الوطنية (مجلس النواب) يائيل براون بيفيه، ووزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز.

كما شارك عدد من المسؤولين الذين كانوا يتولون مناصبهم وقت وقوع الاعتداءات، من بينهم الرئيس الفرنسي آنذاك فرانسوا أولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس، ووزير الداخلية برنار كازنوف.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وجه، في رسالة نشرها عبر منصة «إكس»، تحية إلى أسر الضحايا وذويهم، مؤكدا ضرورة مواصلة التصدي لمن يسعون إلى إلحاق الأذى بفرنسا، وعدم التخلي عن القيم التي تقوم عليها الجمهورية.

وتعود أحداث 13 نوفمبر 2015 إلى سلسلة من الهجمات الإرهابية المنسقة التي نفذتها ثلاث مجموعات مسلحة في محيط استاد فرنسا، وعلى شرفات عدد من المقاهي والمطاعم في باريس، ثم داخل قاعة «باتاكلان»، وتبناها تنظيم داعش الإرهابي. وأسفرت الهجمات عن مقتل 132 شخصا، من بينهم 90 في مسرح باتاكلان، وإصابة أكثر من 400 آخرين.

ومن المقرر أن تختتم فعاليات إحياء الذكرى مساء اليوم بتجمع شعبي تنظمه جمعية «لايف فور باريس» في الحديقة التذكارية بساحة سان جيرفيه في العاصمة، تكريما لضحايا الإرهاب.

وتأتي هذه الذكرى بعد مرور عام على افتتاح الحديقة التذكارية، التي أقيمت في الدائرة الرابعة بباريس لتكون فضاء للترحم على ضحايا الاعتداءات الإرهابية وإحياء ذكراهم ونقل الذاكرة إلى الأجيال القادمة.