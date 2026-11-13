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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الصحة الفلسطيني يشهد انطلاق امتحانات البورد للأطباء المتواجدين في مصر

انطلاق امتحانات البورد الفلسطيني للأطباء
انطلاق امتحانات البورد الفلسطيني للأطباء
أ ش أ

استضافت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية والمجلس الطبي الفلسطيني، امتحانات البورد الفلسطيني للأطباء البشريين من أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظات الجنوبية ( قطاع غزة) المتواجدين في مصر.

وذكر بيان صادر عن سفارة فلسطين اليوم أن انطلاق الامتحانات جرى بحضور وزير الصحة الفلسطيني ورئيس المجلس الطبي الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان، والقائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى مصر السفير ناجي الناجي، ووفد المجلس الطبي الفلسطيني، الذي ضم الأمين العام للمجلس الدكتور شوقي صبحة، ورئيس اللجنة العلمية العليا الدكتور سعيد السراحنة.

وتُعقد الامتحانات على مدار يومين، وتشمل اختبارين كتابيًا وشفويًا، بمقر السفارة، بمشاركة نحو 38 طبيبًا وطبيبة. وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمتطلبات الحصول على شهادة البورد الفلسطيني واستيفاء الإجراءات المهنية اللازمة للمزاولة كأخصائي، بما يتيح للأطباء استكمال مسيرتهم العلمية والمهنية، ويعزز فرص التحاقهم بالمنظومة الصحية الفلسطينية عند عودتهم إلى أرض الوطن، لا سيما في قطاع غزة الذي يواجه تداعيات كارثية جراء حرب الإبادة الجماعية وما خلفته من دمار واسع في مختلف القطاعات والمؤسسات.

وحرص الوزير أبو رمضان والسفير الناجي على متابعة انطلاق الامتحانات، والاطمئنان على سيرها، حيث أشادا بالكفاءات الطبية الفلسطينية وبإصرار الأطباء على مواصلة مسيرتهم العلمية والمهنية رغم الظروف الاستثنائية والتحديات الصعبة التي يواجهها أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن الاستثمار في العلم وتأهيل الكوادر البشرية يمثل ركيزة أساسية في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وإعادة بناء مؤسساته، وفي مقدمتها القطاع الصحي.

وأكد الجانبان أن الكفاءات الطبية الفلسطينية تمثل ثروة وطنية تستحق الرعاية والتمكين، وأن إرادة الفلسطيني وإصراره على العلم والمعرفة يشكلان أحد وجوه صموده وتمسكه بحقوقه الوطنية، وبالبقاء على أرضه والعيش بحرية وكرامة.

كما أكدت الأطراف المعنية مواصلة الجهود لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للأطباء الفلسطينيين الدارسين والخريجين المتواجدين في الخارج، وتذليل العقبات أمام استكمال متطلباتهم الأكاديمية والمهنية، بما يسهم في رفد المؤسسات الصحية الفلسطينية بالكوادر المؤهلة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للقطاع الصحي، خصوصًا في قطاع غزة.

وتأتي هذه الامتحانات تتويجًا للجهود التنسيقية التي تبذلها سفارة دولة فلسطين لدى مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبمتابعة من وزارة الخارجية والمغتربين، وبالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية والمجلس الطبي الفلسطيني والجهات ذات الصلة، لدعم أبناء الشعب الفلسطيني، ولا سيما أبناء قطاع غزة، وتمكينهم من استكمال مسيرتهم العلمية والمهنية، بما يعزز قدرتهم على الإسهام في خدمة وطنهم وبناء مستقبله.

وأشرف على سير الامتحانات من جانب السفارة مسؤول الشؤون الأكاديمية والبحثية إياد أبو الهنود، ومسؤول الملف الطبي الدكتور وائل أبو عون، وعميد كلية الطب البشري بجامعة الأزهر في غزة الدكتور محمد زغبر، ومن جانب المجلس الطبي الفلسطيني المهندس عاصم شتيه، والسيدة هبة الخطيب.

سفارة دولة فلسطين جمهورية مصر العربية وزارة الصحة الفلسطينية

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