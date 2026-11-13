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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

كيف تتخلص من التهاب البنكرياس بدون مخاطر؟

البنكرياس
البنكرياس
اسماء محمد

يعتمد علاج التهاب البنكرياس بشكل أساسي على نوع الالتهاب، ما إذا كان حاداً يظهر فجأة ويستمر لأيام أو مزمناً يستمر ويتطور على مدى سنوات، بالإضافة إلى السبب الكامن وراءه. 

وعرض موقع كليفلاند كلينك البروتوكول العلاجي للتخلص من التهاب البنكرياس :


​علاج التهاب البنكرياس الحاد


​تتطلب معظم حالات التهاب البنكرياس الحاد دخول المستشفى لبضعة أيام لتلقي الرعاية الطبية المكثفة وتهدئة الالتهاب من خلال الطرق التالية:


​إراحة البنكرياس وهو الصيام المؤقت: يتم إيقاف تناول الطعام والشراب عن طريق الفم لبضعة أيام لإعطاء البنكرياس فرصة للتعافي وتقليل إفراز الإنزيمات الهاضمة، ثم يتم استئناف تناول الأطعمة الخفيفة والسوائل تدريجياً بمجرد تحسن الحالة.
 

​السوائل الوريدية : لأن الجسم يستهلك كميات كبيرة من السوائل والدم لإصلاح البنكرياس، يتم تزويد المريض بالسوائل عبر الوريد لمنع الجفاف والحفاظ على تدفق الدم الطبيعي.


​السيطرة على الألم: يُسبب التهاب البنكرياس ألماً شديداً، لذا يتم إعطاء مسكنات ألم قوية تحت إشراف طبي دقيق.


​الدعم الغذائي: في حال استمرار صعوبة تناول الطعام، قد يلجأ الأطباء إلى التغذية عبر أنبوب أنفي معدي لضمان حصول الجسم على العناصر الغذائية دون إجهاد البنكرياس.

علاج السبب الجذري


​بمجرد استقرار حالة المريض والسيطرة على الالتهاب، يعمل الأطباء على معالجة السبب الرئيسي لمنع تكرار النوبة:


​إزالة حصوات المرارة: إذا كانت حصوات المرارة تسد القناة الصفراوية أو البنكرياسية، فقد يوصي الطبيب بإجراء منظار للقنوات المرارية (ERCP) لإزالة الحصوة، أو إجراء جراحة لاستئصال المرارة.


​إيقاف الأدوية المسببة: مراجعة قائمة الأدوية التي يتناولها المريض واستبدال أي دواء يُشتبه في أنه تسبب بالالتهاب.


​علاج ارتفاع الدهون الثلاثية:وصف أدوية وتعديل النظام الغذائي لخفض مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة في الدم.

علاج التهاب البنكرياس المزمن


​في الحالات المزمنة التي يحدث فيها تلف دائم في أنسجة البنكرياس، يركز العلاج على تخفيف الأعراض وتعويض وظائف البنكرياس المفقودة:
 

​مكملات إنزيمات البنكرياس: تناول حبوب تحتوي على إنزيمات هضمية مع كل وجبة لمساعدة الجسم على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية بشكل سليم، ومنع فقدان الوزن وسوء التغذية.
 

​الإنسولين: إذا تضررت الخلايا المنتجة للإنسولين في البنكرياس وأدت إلى الإصابة بمرض السكري، يحتاج المريض إلى علاج منتظم بالإنسولين.


​تغييرات نمط الحياة: التوقف التام عن التدخين والكحول، والالتزام بنظام غذائي منخفض الدهون ومقسم إلى وجبات صغيرة ومتعددة على مدار اليوم.

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