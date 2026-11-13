ياسمين عز تثير التساؤلات حول احتمالية وصول متحور كورونا PJ.2.1 إلى مصر

أثارت الإعلامية ياسمين عز حالة من التساؤل بشأن احتمالية وصول متحور كورونا الجديد PJ.2.1 إلى مصر، بعد تداول تقارير عن انتشاره في عدد من الدول، من بينها دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا، لافتة إلى أن ألم الحلق الشديد يُعد من الأعراض المرتبطة به، وفق ما تناولته خلال برنامجها.

بيانات رسمية معلنة من وزارة الصحة

وتساءلت ياسمين عز، خلال تقديم برنامج «كلام الناس» عبر قناة «MBC مصر»، عما إذا كان المتحور الجديد قد وصل بالفعل إلى مصر، في ظل عدم وجود بيانات رسمية معلنة من وزارة الصحة المصرية بشأن رصد حالات إصابة به داخل البلاد.

وتطرقت الإعلامية إلى الاختلاف الكبير في طريقة تعامل المواطنين مع فيروس كورونا حاليًا مقارنة ببداية ظهوره، موضحة أن حالة القلق والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي صاحبت الموجات الأولى من الجائحة تراجعت بشكل ملحوظ، وأصبح البعض يتعامل مع الإصابة بالفيروس باعتبارها مجرد دور برد عادي.

وسخرت عز من حالة اللامبالاة التي يتعامل بها البعض مع الفيروس، قائلة إنه أصبح «يفقد ثقته في نفسه وينسى إنه فيروس»، في إشارة إلى تراجع اهتمام المواطنين باتخاذ التدابير الوقائية، رغم استمرار احتمالات الإصابة بالفيروس ومتحوراته.

التهاون في التعامل مع الأمراض المعدية

وأكدت أن التهاون في التعامل مع الأمراض المعدية ليس أمرًا مستحبًا، مشددة على أهمية الالتزام بالاحتياطات الصحية وعدم الاستهانة بالأعراض، حتى لا يجد الشخص نفسه مضطرًا للتعامل مع الإصابة بعد حدوثها.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن الوقاية تظل الخيار الأفضل للحفاظ على الصحة، داعية إلى التعامل بوعي مع المستجدات الصحية وعدم الانسياق وراء الاستهانة بالأمراض أو تجاهل الإجراءات التي تحد من فرص العدوى.