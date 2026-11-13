لميس الحديدي: المنتخب يحتاج إلى مرحلة جديدة عنوانها الهدوء والتركيز والنتائج

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن المنتخب المصري لكرة القدم يحتاج إلى مرحلة جديدة عنوانها الهدوء والتركيز وتحقيق النتائج الإيجابية، في ظل تولي علي ماهر القيادة الفنية للمنتخب، معربة عن تمنياتها بالتوفيق للمدير الفني الجديد وجهازه المعاون ولاعبي المنتخب.

الجماهير تنتظر بداية قوية للمنتخب في عهد علي ماهر

وقالت الحديدي، خلال تقديم برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، إن المنتخب بدأ مرحلة جديدة بقيادة علي ماهر، الذي يخوض أول اختبار له مع الفراعنة أمام منتخب مالاوي، في المباراة التي انطلقت على استاد القاهرة، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأضافت أن المرحلة الجديدة تحتاج إلى أجواء أكثر هدوءًا، بعيدًا عن المشكلات والتلاسن، وكذلك المؤتمرات الصحفية التي قد تشهد خلافات أو مواقف تتسبب في ضيق الأطراف المعنية، مشددة على ضرورة توجيه الجهود نحو التركيز في المباريات وتحقيق النتائج، دون الانشغال بأمور أخرى.

وشددت الإعلامية على أن الجماهير المصرية تدعم المنتخب وتنتظر ضربة بداية قوية في المرحلة الجديدة، مؤكدة أن علي ماهر يحتاج إلى استغلال المواجهة الأولى للحصول على ثقة الجماهير وإثبات قدرته على تحمل مسؤولية قيادة المنتخب، بما يمتلكه الفريق من لاعبين ونجوم محترفين.

وأشارت إلى أن الجماهير تتطلع إلى نجاح التجربة الجديدة وتحقيق نتائج إيجابية، بعيدًا عن أي أزمات قد تؤثر على استقرار المنتخب أو تركيز اللاعبين والجهاز الفني.