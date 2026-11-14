بلايستيشن 5.. تخفيض ضخم على أقراص التخزين السريعة قبل البلاك فرايداي

طرح متجر "وول مارت" (Walmart) تخفيضات مبكرة ومغرية جداً بمناسبة عروض "البلاك فرايداي" القادمة.

وشملت العروض تخفيضاً كبيراً على أقراص التخزين السريعة (SSD) المخصصة لأجهزة "بلايستيشن 5" لتوسيع مساحة الألعاب.

مساحة أكبر بسعر أقل

وبحسب تقرير نشره موقع "آي جي إن" (IGN) لتقييم الألعاب، انخفض سعر قرص التخزين (Verbatim Vi7000) بشكل ملحوظ، حيث تراجع سعر النسخة بسعة 1 تيرابايت إلى 129 دولاراً بدلاً من 159 دولاراً.

أما النسخة الأكبر بسعة 2 تيرابايت، فقد وصل سعرها إلى 199 دولاراً بدلاً من 259 دولاراً.

ويعتبر هذا القرص متوافقاً تماماً مع شروط شركة "سوني" (Sony) الصارمة لتشغيل الألعاب بكفاءة. فهو يعتمد على منفذ التوصيل الحديث (PCI-Express Gen4x4).

وهذا المنفذ عبارة عن مسار إلكتروني واسع يسمح بنقل البيانات بسرعات خارقة بين القرص ومعالج الجهاز، لينهي مشكلة شاشات التحميل الطويلة.

سرعة خارقة وتبريد ممتاز

ويقدم هذا القرص سرعات خرافية تصل إلى 7000 ميجابايت في الثانية للقراءة، و6500 ميجابايت للكتابة.

وتتفوق هذه الأرقام بكثير على الحد الأدنى الذي تطلبه "سوني" لتشغيل الألعاب، وهو 5500 ميجابايت فقط.

ولضمان عدم ارتفاع حرارته أثناء اللعب المتواصل، يأتي القرص مزوداً بمشتت حراري (Heatsink) مثبت مسبقاً.

وهذا المشتت عبارة عن غطاء معدني يمتص السخونة ويطردها للخارج ليحافظ على سرعة واستقرار الجهاز.

كما أشار التقرير إلى أن هذا القرص يُعد خياراً ممتازاً لتشغيل الحواسيب الشخصية المخصصة للألعاب أيضاً.

ذاكرة ذكية لأداء أسرع

وأوضح التقرير أن القرص يحتوي كذلك على ذاكرة مؤقتة داخلية سريعة (DRAM Cache).

وتشبه هذه الذاكرة مكتباً صغيراً يضع عليه القرص الملفات التي يحتاجها بكثرة، ليصل إليها في لمح البصر دون عناء البحث في المساحة الكلية.

وتمثل هذه العروض فرصة ذهبية لمن يعاني من امتلاء مساحة جهاز "بلايستيشن 5".

ولن تضطر بعد الآن لمسح ألعابك المفضلة القديمة لتتمكن من تحميل الإصدارات الجديدة، خاصة أن هذه الأسعار قد تكون الأفضل هذا العام.