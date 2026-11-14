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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استكمال محاكمة 59 متهما بخلية التجمع الأول الإرهابية.. اليوم

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم محاكمة 59 متهما بخلية التجمع الأول، في القضية رقم 19567 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول المقيدة برقم 166 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأول وحتى الثالث تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات انضمام المتهمين من الرابع وحتى الأخير إلى جامعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.


 

بدر محاكم بدر مجمع محاكم بدر المستشار محمد السعيد الشربيني

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