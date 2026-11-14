الإسكندرية.. حملة رقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري وحماية المستهلكين

نفذت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملة مكثفة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية والمصانع بحي غرب، لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري وحماية المستهلكين والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيئية، وذلك بناء علي توجيهات محافظ الغسكندرية أيمن عطية بالحفاظ علي الصحة العامة وفرض الانضباط.

وأسفرت الحملة -وفقا لبيان الحي، اليوم /السبت/- عن تحرير 23 محضرا و 9 إنذارات "لعدم توافر شروط الأمن الصناعي، وعدم وجود تراخيص لمزاولة النشاط، وعدم إعلان الأسعارة وحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، ومخالفة قانوني العمل والبيئة، وعدم اتخاذ إجراءات الوقاية من الحريق، بالإضافة إلى عدم التعاقد مع شركة متخصصة لإزالة ورفع المخالفات"، وضبط 80 كجم مصنعات وحوالي 7 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي.. وتم -خلال الحملة- التنبيه علي المنشآت بالالتزام بالتقديم إلي المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم.

كمل تم إزالة كافة الإشغالات والأكشاك والتعريشات والفروشات التي تشغل الرصيف والطريق العام، وكذا توسعة الشوارع وفرض الانضباط، و التحفظ علي 15 حالة إشغال متنوع.