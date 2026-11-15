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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الفلبين وأستراليا توقعان اتفاقية دفاعية جديدة.. تحركات عسكرية لتعزيز الردع ومواجهة التحديات الإقليمية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

وقعت الفلبين وأستراليا اتفاقية تعاون دفاعي محسنة، الأحد، تستهدف تعزيز القدرات العسكرية الفلبينية ورفع مستوى الردع، إلى جانب توسيع نطاق التدريبات والأنشطة العسكرية المشتركة بين البلدين، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في منطقة بحر الصين الجنوبي.

وشهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز مراسم توقيع الاتفاقية خلال زيارته إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، للمشاركة في القمة التاسعة والأربعين لرابطة دول جنوب شرق آسيا، حيث وقّع الاتفاق وزير الدفاع الفلبيني جيلبرتو تيودورو جونيور والسفير الأسترالي مارك إينيس براون، في ميناء مانيلا الجنوبي.

وذكرت شبكة «رابلر نيوز» أن الاتفاقية الجديدة تمثل تحديثًا لمذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الدفاعي الموقعة بين البلدين عام 1995، وتهدف إلى تسهيل التنسيق العسكري وتسريع تنفيذ الأنشطة المشتركة.

وقال وزير الدفاع الفلبيني إن الاتفاقية ستجعل التعاون بين البلدين أسرع وأكثر فاعلية، موضحًا أنها توفر آلية تنظيمية لتنفيذ اتفاقية وضع القوات الزائرة، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2012، وتسمح للقوات العسكرية من الجانبين بدخول أراضي البلد الآخر للمشاركة في التدريبات وعمليات الاستجابة الإنسانية.

وأكد تيودورو أن الاتفاقية ستعزز الردع في بحر غرب الفلبين، وستدعم حماية الأراضي الفلبينية والمصالح البحرية، مشيرًا إلى أنها ستتيح تنفيذ المزيد من الأنشطة العسكرية المشتركة في المجالات البحرية والجوية والبرية.

الفلبين وأستراليا القدرات العسكرية الفلبينية بحر الصين الجنوبي الصين أنتوني ألبانيز

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