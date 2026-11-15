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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

البابا ليو يقطع 2270 كيلومتراً في جولة بين عاصمة إمبراطورية الإنكا وبوابة الأمازون

البابا ليو
البابا ليو
أمنية رشاد الجلوي

يواصل البابا ليو، بابا الفاتيكان، جولته في أمريكا الجنوبية بزيارة مدينتي كوسكو وبوكالبا في بيرو، اليوم الأحد، في رحلة تمتد لنحو 2270 كيلومتراً على مدار 12 ساعة، تشمل أربع فعاليات، وذلك في اليوم قبل الأخير من جولته التي تستمر 12 يوماً وتشمل ثلاث دول.

وتحمل الزيارة أهمية خاصة للبابا ليو، الذي يحمل الجنسيتين الأمريكية والبيروفية، ويعد أول بابا للفاتيكان يحمل الجنسية البيروفية، بعدما أمضى نحو 20 عاماً في البلاد خلال عمله التبشيري.

ومن المقرر أن يبدأ البابا رحلته من مدينة تشيكلايو، التي شغل فيها منصب الأسقف خلال الفترة من 2015 إلى 2023، متوجهاً إلى كوسكو، العاصمة التاريخية لإمبراطورية الإنكا، قبل زيارة بوكالبا الواقعة عند البوابة الشرقية لغابات الأمازون، على أن ينهي جولته في العاصمة ليما، استعداداً لمغادرة بيرو إلى روما غداً الاثنين.

 كوسكو.. قلب إمبراطورية الإنكا التاريخية 

وفي كوسكو، التي كانت مركزاً لإمبراطورية الإنكا التي هيمنت على غرب أمريكا الجنوبية خلال الفترة من 1438 إلى 1533، سيزور البابا موقع ساكسايوامان الأثري، وهو حصن قديم يقع على ارتفاع نحو 3700 متر فوق مستوى سطح البحر.

وتكتسب المنطقة أهمية تاريخية، إذ استخدمت أحجار الحصن لاحقاً في تشييد عدد كبير من كنائس المدينة، بعد سقوط إمبراطورية الإنكا على يد الغزاة الإسبان عام 1533.

 الأمازون على أجندة الزيارة 

ومن المتوقع أن تسلط زيارة البابا إلى بوكالبا الضوء على التحديات البيئية التي تواجه منطقة الأمازون، لا سيما إزالة الغابات بصورة غير قانونية والتلوث الناجم عن أنشطة تعدين الذهب.

ووفقاً لتقرير صدر عام 2025 عن مجموعة مراقبة مشروع الأمازون الأنديزي، تسببت أنشطة تعدين الذهب في إزالة نحو 1400 كيلومتر مربع من الغابات المطيرة منذ عام 1984، فضلاً عن تلويث المجاري المائية في المنطقة.

كما يأمل السكان الأصليون في بوكالبا أن تسهم زيارة البابا في لفت أنظار المجتمع الدولي إلى الظروف المعيشية الصعبة التي تواجه مجتمعاتهم.

ويراهن قادة الكنيسة على أن تتيح الزيارات البابوية فرصة لمشاركة أعداد أكبر من سكان بيرو في الفعاليات، بعدما اجتذبت الجولة الحالية نحو 12 مليون شخص، في أكبر حشود تشهدها زيارات البابا منذ توليه الكرسي الرسولي.

وتأتي الجولة وسط اهتمام بالحالة الصحية للبابا ليو، الذي خضع في 13 أكتوبر لجراحة لاستئصال ورم سرطاني في الرئة. وكان أطباؤه قد أكدوا أن المرض كان موضعياً ولم ينتشر، وأنه لن يحتاج إلى مزيد من العلاج.

البابا ليو الفاتيكان أمريكا الجنوبية كوسكو بوكالبا الأمازون بيرو

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